差1天痛失年度票房冠軍！林柏宏看《陽光》哭光面紙　喊話廠商：牙齒有空位

林柏宏主演電影《96分鐘》，以2.07億佳績成為去年台灣年度華語片票房亞軍，僅輸給12月31日上映、現象級的《陽光女子合唱團》。而他手上至少握有七支代言，從洗髮精、保養品、香水到精品應有盡有，林柏宏也對廠商喊話：「我身上還有很多空位！像牙齒就是空的！」

▲林柏宏人氣高、形象佳，代言更是滿檔。（圖／記者周宸亘攝）

馬年事業開紅盤手握7代言！霸氣對金主喊話：還有空位

由於《陽光女子合唱團》是在去年12月31日上映，因此儘管票房是在2026年爆發，但仍成為2025的票房冠軍。對於《96分鐘》只差一天與冠軍失之交臂，林柏宏大方的說：「我覺得很好啊！也有去看《陽光》，從來沒有看過一部電影哭這麼慘，把經紀人整包面紙都哭完。」也認為能有更多不同的題材，都是台灣電影的幸運。

▲林柏宏主演的《96分鐘》，以2.07億佳績成為去年台灣年度華語片票房亞軍。（圖／華影國際提供）

林柏宏馬年「馬」上開紅盤，不僅，最近更續約代言的保養品牌，手上至少握有七支代言。注重保養的他，開心表示：「現在的我，別說願意演高中生，只要是有趣的劇本、團隊，我也可以演活像《班傑明的奇幻旅程》一樣的5歲小孩！」

38歲認了初老睡眠變淺！遛狗遇粉絲討拍超親民

回首過去這一年，他在外貌上經歷了《96分鐘》的成熟滄桑後，又回歸到自己日常的狀態。林柏宏要說，因為「宋康任」狀態比較滄桑，所以那段時間有刻意不保養，加上為了角色曬黑，常去曬日照機皮膚也有點乾。」

如今38歲的他，雖然外表看不出來，但坦言最有感的是睡眠變淺，以前學生時代能睡10幾個小時，現在6、7小時就會自然醒。不過他也接受這樣的改變，早起會自己做早餐、打掃家裡，遛狗，被問到如果遛狗時遇到粉絲能不能合照？林柏宏笑說：「只要他們不嫌棄那個（狗屎）味道就好。」

▲林柏宏近日也很關心WBC賽事。（圖／記者周宸亘攝）

死盯WBC狂讚陳傑憲撲壘！跨國新片動向惹期待

近日在東京巨蛋舉辦的世界棒球經典賽（WBC），林柏宏也心繫台灣球員的表現。在對韓國一戰勝利時，還貼出「感動哭」的表情符號。他表示，看到陳傑憲帶傷奮力撲壘的畫面，真的很感動，「其實我覺得演員和運動員有很多雷同的地方，像是面對不同天氣時的挑戰，以及要克服體力的消耗等等。」

林柏宏也即將面對新挑戰，近期剛拍完一部新電影，而先前也已參加過日本、韓國等跨國合作作品。至於未來是否希望藉由作品拓展更多國際合作機會，林柏宏露出捉狹的表情，語帶保留的說：「希望可以有，期待一下。」