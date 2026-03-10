共撐一把傘爆復合謝欣穎！王柏傑大笑給答案　演三太子遇「神秘插曲」

記者蕭采薇／台北報導

影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。飾演「三太子」的王柏傑劇中造型前衛，為此他還特地去汐止的太子廟，求得神明同意。而日前他與謝欣穎共撐一把傘赴大S紀念碑揭幕，進而傳出復合，王柏傑也幽默回應。

▲王柏傑在《乩身》飾演三太子。（圖／記者湯興漢攝）



《乩身》集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。10舉辦試映與聯訪，搶先於大銀幕放映影集1、2集，與觀眾一同見證這場橫跨神、人、鬼三界的宿命之戰。

演超潮三太子擲筊求同意！受訪遇詭異插曲急喊：我很乖

這次在《乩身》中，王柏傑打破傳統框架，飾演兼具現代與潮流感的「三太子」。他興奮表示，這次的三太子極具未來感，當畫面拉開時，觀眾絕對會感受到祂是個有態度、有個性的存在。為了對神明表示尊重，他在開拍前特地帶著劇本前往汐止的太子爺廟拜拜請示：「我跟太子爺說這次會演祂，請祂不要介意，我在現場等香完全燒完才離開，也很感動太子爺一次就擲筊答應了。」

▲《乩身》（左起）楊銘威、柯震東、陳姸霏、王柏傑。（圖／記者湯興漢攝）

當他正得意地講述這段故事時，手上的麥克風卻頻頻斷訊發不出聲音，立刻被現場狂虧是不是當初沒拜確實？讓他嚇得趕緊大喊：「我很乖啦！我真的有在現場等香燒完才走！」逗得全場哄堂大笑。

共撐傘爆復合謝欣穎！秒懂媒體挖坑大笑：真的很無聊欸

除了新劇角色吸睛，王柏傑近期的感情狀態也備受媒體關注。日前他與前女友謝欣穎被目擊共撐一把傘，一同赴大S紀念碑揭幕儀式，進而爆出舊情復合的傳聞。雖然先前謝欣穎已澄清兩人僅是以朋友身分出席。

▲《乩身》柯震東、王柏傑在戲中分別飾演三太子與其乩身。（圖／記者湯興漢攝）



但10日受訪時正逢大雨，媒體忍不住打趣挖坑問他：「今天雨這麼大，是自己撐傘來的嗎？」王柏傑一聽秒懂言下之意，當場忍不住大笑吐槽：「真的很無聊欸！我有團隊，我今天搭車來的啦！」隨後被問到最近有沒有看世界棒球經典賽（WBC），他也機智地強調：「有，我『自己』看的。」幽默化解緋聞話題。《乩身》將於4月2日在Netflix全球獨家上線。

▲王柏傑在《乩身》裡飾演「三太子」，造型前衛。（圖／Netflix提供）