張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

大陸28歲男星張凌赫演出過《蒼蘭訣》、《雲之羽》、《寧安如夢》等夯劇，是目前炙手可熱的新生代演員。怎料，他近日在綜藝節目中，竟因為一句話，被質疑有地域歧視的意味，引發東南亞觀眾反彈。對此，張凌赫也於10日道歉。

▲張凌赫是目前新生代流量小生。（圖／翻攝自微博／張凌赫z）

張凌赫日前在綜藝節目《你好星期六》中，針對田曦薇畫的簡筆畫做出評論說：「這個像誰？我感覺出生在東南亞。」一番話被部份海外觀眾認為有歧視的意思，掀起一陣負面聲浪，目前節目已將該片段刪除。

▲▼張凌赫在節目中的言論引發爭議。（圖／翻攝自微博）

對此，張凌赫於10日在Instagram最新一篇貼文的留言區中，以中、英雙語發文，為自己在節目中的言論造成觀眾不適而道歉，「我想在此說明，每種文化都有獨特的魅力，我的本意絕沒有任何歧視的意思。」他也提到，多年來有許多東南亞地區的粉絲給予支持，他都心懷感激，「不希望任何支持我喜歡我的人因此感到難過。」

▲張凌赫道歉。（圖／翻攝自Instagram／zhanglinghe__1230）

張凌赫的道歉文發出後，有粉絲表示能諒解，希望他往後對於類似議題能謹言慎行；有人則認為張凌赫的話沒有惡意，有點被過度放大檢視。也有部分網友指出，張凌赫只將道歉文發在留言區中，顯得相當沒有誠意。