十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

記者蔡琛儀／台北報導

擁有十億身家的「財富女神」王宥忻，平時經常在臉書等社群平台上分享生活日常、財商觀念與心靈成長影片，近期她分享了一段關於兒子在學校因貪玩將跟同學借會發出聲響的玩具水槍，上課時水槍發出逼逼聲驚動大家，而被老師沒收，甚至被送到學務處記警告。

▲王宥忻對於兒子在校違規不手軟 。（圖／女神愛啪啪提供）

面對兒子違規，王宥忻直接祭出沒收手機一個月的懲罰。在管教過程中，她甚至毫不避諱地以自身過去犯下酒駕錯誤作為負面教材進行震撼教育。她嚴肅告誡兒子：「你做違規的事情，就是要被罰。就像我酒駕就是要去監理所上課，還要罰錢。」 更要求兒子必須親自向老師道歉懺悔並罰寫經書一個月。

除了認真經營家庭，王宥忻和老公翁承旭共同經營的美業品牌也頻傳捷報，她近期對於AI影片創作也頗有心得，日前她分享一段「抽老公鞭子」的搞笑短片，並寫：「如果在生老公的氣時，拿出這個影片笑一笑，也覺得很好。」 王宥忻指出：「AI短影音是時代的風口！」

▲王宥忻近期迷上製作AI影片 。（圖／女神愛啪啪提供）

她表示，透過短影音的分享，不僅內容能做到更即時、更多元，在提升大眾關注度上，也有實際的數字可以驗證其驚人成效。她目前正積極開設與推廣專屬的「AI 影片教學系統」，期望能透過這套課程，幫助更多人學會AI影片製作，進而打造專屬的自媒體、擴散個人專業能力，並達到精準拓客與提高收入的目標。