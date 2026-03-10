ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Jennie遭包圍逼簽名！曬「比中指照」
7-11「聯名周子瑜」推10款台韓美食
蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

記者蔡琛儀／台北報導

擁有十億身家的「財富女神」王宥忻，平時經常在臉書等社群平台上分享生活日常、財商觀念與心靈成長影片，近期她分享了一段關於兒子在學校因貪玩將跟同學借會發出聲響的玩具水槍，上課時水槍發出逼逼聲驚動大家，而被老師沒收，甚至被送到學務處記警告。

▲▼ 王宥忻 。（圖／女神愛啪啪提供）

▲王宥忻對於兒子在校違規不手軟   。（圖／女神愛啪啪提供）

面對兒子違規，王宥忻直接祭出沒收手機一個月的懲罰。在管教過程中，她甚至毫不避諱地以自身過去犯下酒駕錯誤作為負面教材進行震撼教育。她嚴肅告誡兒子：「你做違規的事情，就是要被罰。就像我酒駕就是要去監理所上課，還要罰錢。」 更要求兒子必須親自向老師道歉懺悔並罰寫經書一個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了認真經營家庭，王宥忻和老公翁承旭共同經營的美業品牌也頻傳捷報，她近期對於AI影片創作也頗有心得，日前她分享一段「抽老公鞭子」的搞笑短片，並寫：「如果在生老公的氣時，拿出這個影片笑一笑，也覺得很好。」 王宥忻指出：「AI短影音是時代的風口！」

▲▼ 王宥忻 。（圖／女神愛啪啪提供）

▲王宥忻近期迷上製作AI影片   。（圖／女神愛啪啪提供）

她表示，透過短影音的分享，不僅內容能做到更即時、更多元，在提升大眾關注度上，也有實際的數字可以驗證其驚人成效。她目前正積極開設與推廣專屬的「AI 影片教學系統」，期望能透過這套課程，幫助更多人學會AI影片製作，進而打造專屬的自媒體、擴散個人專業能力，並達到精準拓客與提高收入的目標。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王宥忻

推薦閱讀

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

9小時前

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

7小時前

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

21小時前

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

8小時前

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

10小時前

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

3/9 17:07

直擊／陸元琪來了！「傳被禁出席告別式」仍現身送袁惟仁最後一程

直擊／陸元琪來了！「傳被禁出席告別式」仍現身送袁惟仁最後一程

10小時前

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

9小時前

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

13小時前

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

4小時前

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

13小時前

張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

8小時前

熱門影音

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【贏球比登機重要】飛機剛好延誤　大家守著直播嗨爆了！

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

等了4年…周杰倫專輯真的來了！　「管理員」昆凌親曝進度

39分鐘前0

陸元琪〈夢醒了〉送袁惟仁最後一程　喊話兒女：會替把拔守護你們

1小時前0

194家台灣食品業者齊聚東京食品展　拓展全球經貿版圖

2小時前43

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

2小時前0

樂團宣布開唱「串流平台絕對聽不到」：請用新台幣懲罰我們　

3小時前20

電視台CEO變歌手！見面會突宣布「再也不發片」　全場傻眼哭成一片

3小時前0

檢場寶弟一起落難　哈林吐槽是老揹少

4小時前20

朴軫永宣布辭JYPE內部董事職務！　卸經營決策權「專注創作育才」

4小時前26

藝人海產新家被闖「管理員幹的」惡保全被炒　公司：道德淪喪

4小時前30

許聖梅爆網路販售「仙佛界職位」　民俗專家小煜「詐騙行為」

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    9小時前165
  2. 獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡
    7小時前2624
  3. 「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！
    21小時前2017
  4. 「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式
    8小時前105
  5. 直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁
    10小時前10
  6. 《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
    3/9 17:07323
  7. 直擊／陸元琪來了！「傳被禁出席告別式」仍現身
    10小時前65
  8. Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出
    9小時前2614
  9. Energy唯一當過兵「苦主卻是他」
    13小時前104
  10. ENHYPEN羲承突宣布退團！
    4小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合