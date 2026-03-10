樂團宣布開唱「串流平台絕對聽不到」：請用新台幣懲罰我們　

記者蔡琛儀／台北報導

樂團SoulFa靈魂沙發去年底推出第三張專輯《失望的山》，並宣布將於3月13日在台北THE WALL LIVE HOUSE舉辦發片專場。主唱本山、貝斯手亨利與吉他手PooPoo狀態正佳，並打算在現場端出專輯裡聽不到的改編驚喜。面對專場壓力，本山坦言心情「前所未有的棒」，亨利則透露更多的是將成果呈現給樂迷的興奮感。

▲SoulFa靈魂沙發發行第三張專輯《失望的山》 。（圖／放飛音樂提供）

新專輯《失望的山》傳達在社會期待坡道上，與其盲目往上爬，不如誠實「回頭看」的勇氣。這理念也延伸到演唱會曲目安排，靈魂沙發透露將演唱封存兩三年的舊歌，重新改編成現場限定版，串流平台絕對聽不到。本山信心喊話：「這些周邊與演出都是精雕細琢出來的，請大家盡情用新台幣懲罰我們！」

亨利表示有邀請在製作專輯期間提供幫助的好友，以及攝影師、設計師、周邊製作團隊現身見證成果。靈魂沙發希望將這場演出獻給陪他們翻越《失望的山》的靈魂戰友們，現場將充滿親情、友情與音樂共鳴。目前演唱會門票已於遠大售票系統開賣，單人票950元，樂團承諾現場帶來新歌與誠意滿滿周邊回饋歌迷。