檢場寶弟一起落難　哈林吐槽是老揹少

記者葉文正／台北報導

庾澄慶（哈林）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來檢場、夏和熙、木木（林葦妮）、寶弟（葛兆恩）等藝人與李薇薇、大坦承兩位老師參賽。節目幾個歷史人文題，包含廖添丁、古代長城、紐西蘭毛利人，都讓檢場信手拈來、講出見解，但最後他卻跟寶弟首輪就被淘汰，兩人下台時哈林虧說是「老背少」，還笑檢場「每一題都掌握之中，可是答案都跟他的預期不符」，檢場自己最後也搞笑說「少聽我胡說八道」。

▲夏和熙(左起)、檢場與李薇薇。（圖／公視提供）

節目上討論「古埃及金字塔是由外星人建造？」，引參賽藝人們眾說紛紜，檢場認為這是外星人遺留的「一個對應外太空的座標」，寶弟則持不同意見認為，幾千年後的人如果撿到手機，可能也會認為是外星人製造「但當時有辦法造出來」。

▲檢場與哈林。（圖／公視提供）

外型亮眼的國文老師李薇薇則持「人為」立場，原來李薇薇剛從埃及回來，她說「博物館有留下來的工具，還有他們的圖解」，她表示金字塔是「1個墓碑、變成3個、6個，形成階梯金字塔」當時墓葬演進的結果。

比賽過程夏和熙最後則在「習俗上吃尾牙如果老闆把雞頭對向他自己，表示全員留任」，選了「╳」，還說「現在我們吃尾牙很少有雞頭會對著大家」。沒想到答案公布竟然是「○」，讓被淘汰的夏和熙大傻眼！

節目上顧問蔡東棧也解釋，「因為雞的台語是Ke，跟多餘同樣的音」，過往職場上有雞頭向誰就是員工要面臨失業危機，他也說「但如果對向老闆，自己不會開除自己，所以就全員留任；但現代資遣則要遵照勞基法規定」，讓哈林聽了搞笑說「也是有ㄐㄧ（基）啦！」，也讓現場參賽者們笑翻。全新改版《哈！真相大白了》於每週一至三晚間 9 時，公視首播。