電視台CEO變歌手！見面會突宣布「再也不發片」　全場傻眼哭成一片

記者蔡琛儀／台北報導

大立電視台CEO、有「銷售天王」封號的劉家榮睽違5年推出全新專輯《劉聲留聲》，並宣布這將是他歌手生涯最後一張個人專輯。其實他創作與演唱背後也有一段難忘經歷，10年前他因當兵跌倒撞牆，鼻中膈嚴重彎曲，開刀重建鼻樑，手術後鼻孔被棉條塞住，整整8天無法用鼻子呼吸，當時只能靠聽音樂穩定情緒、克服恐慌，也因此在那段痛苦日子裡誕生不少創作靈感，讓他在錄製新歌時特別有感。

▲▼ 劉家榮在粉絲見面會上再度宣布自己不再發片 。（圖／大立電視提供）

上週六劉家榮在台中舉辦粉絲見面會，一身粉紅西裝帥氣登場，開場連唱多首代表作，上千名粉絲擠爆現場，氣氛熱烈。演藝圈好友蕭玉芬、吳勇濱、吳美琳以及陳衣宸也到場支持。不過活動進行到一半時，他親口證實《劉聲留聲》將是最後專輯，未來不再進錄音室製作專輯，讓不少一路支持多年的歌迷當場落淚。

劉家榮語帶哽咽表示，自己一共發行過5張專輯，「已經沒有遺憾了」，希望在聲音狀態仍然好的時候，把最好的歌聲留在這張作品裡。他坦言，身兼電視台CEO後，更感受到培育影視後輩與提升本土媒體品質的使命感，因此決定未來把重心完全轉向幕後發展，「音樂是理想，經營電視台是人生規劃。」

▲劉家榮新歌〈雨傘情〉與陳衣宸對唱 。（圖／大立電視提供）

新歌〈雨傘下〉則找來陳衣宸對唱，兩人首度合作，為呈現歌曲情感還冒著低溫在大雨中拍攝MV，濕透全身完成畫面。陳衣宸笑說原本擔心自己無法詮釋小女人情緒，沒想到製作人反而鼓勵她做最真實的自己；劉家榮也說，歌曲第一句「不知對毋對，不知通毋通」讓他想起人生許多艱難抉擇，也更能唱出成熟男性面對感情與人生的體悟。