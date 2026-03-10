電視台CEO變歌手！見面會突宣布「再也不發片」　全場傻眼哭成一片

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Jennie遭包圍逼簽名！曬「比中指照」
7-11「聯名周子瑜」推10款台韓美食
蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

電視台CEO變歌手！劉家榮見面會突宣布「再也不發片」　全場傻眼哭成一片

記者蔡琛儀／台北報導

大立電視台CEO、有「銷售天王」封號的劉家榮睽違5年推出全新專輯《劉聲留聲》，並宣布這將是他歌手生涯最後一張個人專輯。其實他創作與演唱背後也有一段難忘經歷，10年前他因當兵跌倒撞牆，鼻中膈嚴重彎曲，開刀重建鼻樑，手術後鼻孔被棉條塞住，整整8天無法用鼻子呼吸，當時只能靠聽音樂穩定情緒、克服恐慌，也因此在那段痛苦日子裡誕生不少創作靈感，讓他在錄製新歌時特別有感。

▲▼ 劉家榮粉絲見面會 。（圖／大立電視提供）

▲▼ 劉家榮在粉絲見面會上再度宣布自己不再發片 。（圖／大立電視提供）

▲▼ 劉家榮粉絲見面會 。（圖／大立電視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

上週六劉家榮在台中舉辦粉絲見面會，一身粉紅西裝帥氣登場，開場連唱多首代表作，上千名粉絲擠爆現場，氣氛熱烈。演藝圈好友蕭玉芬、吳勇濱、吳美琳以及陳衣宸也到場支持。不過活動進行到一半時，他親口證實《劉聲留聲》將是最後專輯，未來不再進錄音室製作專輯，讓不少一路支持多年的歌迷當場落淚。

劉家榮語帶哽咽表示，自己一共發行過5張專輯，「已經沒有遺憾了」，希望在聲音狀態仍然好的時候，把最好的歌聲留在這張作品裡。他坦言，身兼電視台CEO後，更感受到培育影視後輩與提升本土媒體品質的使命感，因此決定未來把重心完全轉向幕後發展，「音樂是理想，經營電視台是人生規劃。」

▲▼ 劉家榮粉絲見面會 。（圖／大立電視提供）

▲劉家榮新歌〈雨傘情〉與陳衣宸對唱 。（圖／大立電視提供）

新歌〈雨傘下〉則找來陳衣宸對唱，兩人首度合作，為呈現歌曲情感還冒著低溫在大雨中拍攝MV，濕透全身完成畫面。陳衣宸笑說原本擔心自己無法詮釋小女人情緒，沒想到製作人反而鼓勵她做最真實的自己；劉家榮也說，歌曲第一句「不知對毋對，不知通毋通」讓他想起人生許多艱難抉擇，也更能唱出成熟男性面對感情與人生的體悟。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉家榮

推薦閱讀

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

7小時前

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

5小時前

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

19小時前

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

8小時前

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

6小時前

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

3/9 17:07

直擊／陸元琪來了！「傳被禁出席告別式」仍現身送袁惟仁最後一程

直擊／陸元琪來了！「傳被禁出席告別式」仍現身送袁惟仁最後一程

8小時前

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

7小時前

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

11小時前

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

2小時前

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

10小時前

張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

6小時前

熱門影音

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

十億女星兒子出事了！　在校違規遭懲處…她加碼「震撼教育」被推爆

48分鐘前0

樂團宣布開唱「串流平台絕對聽不到」：請用新台幣懲罰我們　

1小時前0

電視台CEO變歌手！見面會突宣布「再也不發片」　全場傻眼哭成一片

1小時前0

檢場寶弟一起落難　哈林吐槽是老揹少

2小時前10

朴軫永宣布辭JYPE內部董事職務！　卸經營決策權「專注創作育才」

2小時前26

藝人海產新家被闖「管理員幹的」惡保全被炒　公司：道德淪喪

2小時前20

許聖梅爆網路販售「仙佛界職位」　民俗專家小煜「詐騙行為」

2小時前50

蔡黃汝開車一路撞牆　逆向行駛被譏「真的有駕照嗎？」

2小時前0

無人機撞臉縫30針！柯震東《乩身》破相留疤　不敢鐵齒「每天拿最大支的香拜」

2小時前30

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    7小時前165
  2. 獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡
    5小時前2623
  3. 「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！
    19小時前2017
  4. 直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁
    8小時前10
  5. 「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式
    6小時前105
  6. 《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
    3/9 17:07323
  7. 直擊／陸元琪來了！「傳被禁出席告別式」仍現身
    8小時前65
  8. Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出
    7小時前2614
  9. Energy唯一當過兵「苦主卻是他」
    11小時前104
  10. ENHYPEN羲承突宣布退團！
    2小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合