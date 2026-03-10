朴軫永宣布辭JYPE內部董事職務！　卸經營決策權「專注創作育才」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓經紀公司龍頭之一的JYP娛樂老闆朴軫永，在10日宣布將辭去內部董事職務！他預計於26日股東大會後卸任，未來將專注於藝人創作、後輩培養及推動K-pop產業的對外業務。

▲朴軫永是JYP娛樂的創辦人。（圖／翻攝自朴軫永IG、JYP娛樂官網）

JYP娛樂於10日下午正式發出公告，證實朴軫永將不再續任內部董事職務，並預計在26日的股東大會正式卸任。公司透露：「他（朴軫永）計劃將專注於作為藝人的創作活動、培養後輩藝人，以及為K-pop產業開展新的對外業務。」雖然具體辭職原因未公開，但外界推測，朴軫永在去年接任總統直屬大眾文化交流委員會共同委員長一職，可能將對此投入更多心力，持續推廣大眾文化交流。

而朴軫永儘管卸下內部董事身分，在JYP娛樂的核心影響力並未減弱，他將繼續擔任歌手、代表製作人及CCO（首席創意官），總管音樂與藝人製作。不過，辭職也意味著，他將從負責主要經營決策的董事會中退下，脫離公司戰略相關的正式決策權限，以及法律上的經營責任。由於他仍是公司最大股東，未來將改以外部董事身分維持與公司的關係，在身份轉變中尋求平衡。

▲朴軫永宣布辭去內部董事職務。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）

市場分析認為，此舉對JYP娛樂具有正面意義，代表創辦人減少直接經營參與，能增強董事會的監督功能，並改善企業治理結構。隨著以專業經理人為中心的體系得到強化，權力集中度降低，對投資者而言能提升治理結構透明度與獨立性。自1994年出道以來，朴軫永成功打造TWICE與Stray Kids等天團，如今選擇調整職位，將更有利於公司體制的長遠穩定發展。