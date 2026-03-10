無人機撞臉縫30針！柯震東《乩身》破相留疤　不敢鐵齒「每天拿最大支的香拜」

記者蕭采薇／台北報導

奇幻動作影集《乩身》10日舉辦媒體試映與聯訪，主演群柯震東、王柏傑、陳姸霏、楊銘威、導演管偉傑與特效指導郭憲聰齊聚一堂。該劇融合台灣宮廟文化與現代奇幻敘事，不過外界最關注的，莫過於柯震東在4年前拍攝時，慘遭無人機撞臉導致破相、縫了高達30針的驚險意外。如今重提舊事，他態度相當豁達，大方笑稱科技在進步，對臉上的疤痕早就釋懷了。

▲柯震東4年前拍攝《乩身》時遭遇意外，臉上縫了30針。（圖／記者湯興漢攝）

無人機撞臉縫30針！柯震東豁達認了有疤：醫美會進步

柯震東在《乩身》中飾演為贖罪而成為三太子乩身的「韓杰」，戲外卻歷經了一場真實的血光之災。他在拍攝期間意外被無人機撞上顴骨，當場破相縫了30針，劇組也為此一度停拍，直到他傷勢恢復才重返崗位。

柯震東坦言，受傷後重新進組確實壓力不小，但壓力來源並非身體的傷痛，而是「重新開始」的工作挑戰。對於目前素顏時仍隱約可見的疤痕，他大方笑說：「未來醫美會越來越發達，科技都在進步，以後會越拉越平，而且其實沒有太影響我工作上的表現，現在滿釋懷的。」

▲《乩身》（左起）楊銘威、柯震東、陳姸霏、王柏傑。（圖／記者湯興漢攝）

喝符水收驚求平安！遇血光之災嚇到「改拿最大支香」

歷經嚴重的意外，難免被外界關心開拍前是否有確實拜拜？柯震東透露，其實開拍前有特別去找神明問事，並擲筊徵求同意，也特地去拍攝地附近的土地公廟求平安。不過自從受傷後，他笑說自己變得更加虔誠：「那天後確實每天拍攝都會拿香，而且是拿最大支的！」

此外，他也加碼分享自己兒時的陰影，透露國小因為看了劉德華主演的電影《大隻佬》，被片中張柏芝遭日本兵砍下頭顱的畫面嚇壞，導致夜夜惡夢，夢裡全都是日本兵，最後是媽媽帶他去收驚、喝符水，才終於換得一夜好眠。

▲柯震東受傷後，休養一段時間，才重新回到《乩身》劇組。（圖／記者湯興漢攝）

奶奶半夜突變個人！楊銘威急祭改 陳姸霏頂假髮拍海量特效

劇中同樣充滿民俗色彩的還有飾演陰陽眼刑警「張泯」的楊銘威，他也分享了家中的靈異經驗。他透露，平常滴酒不沾的奶奶，某陣子卻常常在半夜爬起來找酒喝，宛如變了一個人。家人見狀趕緊帶著奶奶的衣服去廟裡過香爐祭改，廟方當時表示是有「老祖宗來找」，不過楊銘威事後也幽默補充：「當然也不排除是因為阿茲海默症的關係啦！」

▲楊銘威在《乩身》飾演陰陽眼刑警「張泯」。（圖／記者湯興漢攝）

而在劇中飾演女大生「葉子」、從旁協助韓杰的陳姸霏則透露，這次的短髮造型其實是靠髮片完成，拍攝過程中面對大量的特效場面，也讓所有演員吃足了苦頭。這部打造出獨具風格「東方驅魔神探」世界觀的影集，將於4月2日在Netflix全球獨家上線。

▲陳姸霏在劇中飾演女大生「葉子」、從旁協助韓杰。（圖／記者湯興漢攝）