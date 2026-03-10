蔡黃汝開車一路撞牆　逆向行駛被譏「真的有駕照嗎？」

記者葉文正／台北報導



中視《飢餓遊戲》前進南台灣度假勝地墾丁錄影，因為這集錄影是在1月21日，剛好碰上「5566」成軍滿24週年，一開場蔡黃汝就祝賀主持搭檔們是「演藝圈的長青樹」，王仁甫也有感而發：「一個團體可以24年不解散是一件蠻困難的事。」但下一秒他又補充：「能夠不解散，但是只有少人啦。」吃了誠實豆沙包的發言瞬間笑翻全場。

▲蔡黃汝(左)與王仁甫搞笑開車。（圖／中視提供）



他們也特別向所有粉絲道謝：「謝謝56粉絲陪我們走過24年。」三人也希望《飢餓遊戲》有一天也能迎接24週年，但說完眾人不禁好奇到時他們幾歲，王仁甫也笑稱「到時那個年紀還能玩遊戲也很厲害」。

▲蔡黃汝機車與汽車駕照都有。（圖／中視提供）



這次包括白雲、Amanda、孫其君、妖嬌、彭曉彤、徐凱希，眾人一起錄影笑料百出。有一關進行遙控車「路邊停車」關卡，比賽誰能在最短時間內完成停車任務，蔡黃汝率先挑戰，孫協志當場爆料：「她明明有車有駕照，但最不會的就是路邊停車，曾經停了40分鐘還停不進去，還因此上過新聞。」沒想到蔡黃汝拿到遙控器後果然一如預期，車子完全不聽使喚，不但一路撞牆，甚至還逆向行駛。



看到蔡黃汝手忙腳亂，現場眾人開始七嘴八舌指導，有人教她「倒車入庫」，有人提醒「方向盤要反打」，讓她完全搞混「路邊停車」與「倒車入庫」的差別。眼看場面越來越混亂，大家乾脆勸她直接打電話叫拖吊車道路救援，王仁甫更臨時客串「道路救援人員」，還就地殺價接單，綜藝效果十足。由於挑戰時間拖太久，王仁甫忍不住喊暫停，就在混亂之際，遙控車突然衝向他腳邊直接撞上，讓他整個人跌倒在地。而王仁甫的誇張「綜藝摔」，卻被大家公認是現場的「馬路三寶」。