許志豪曝光與羅志祥的兒時合照 羨他恨他「他爸好以他為榮」

記者葉文正／台北報導



藝人康康、陳隨意、許志豪、杜忻恬、李子森、陳孟賢共同主持中視、中天歌唱節目《綜藝一級棒》收視稱霸、人氣飆漲，而許志豪、杜忻恬、李子森也另開節目《唱歌給你聽》，過年前三人上羅志祥與林襄主持的《綜藝OK啦》宣傳，還找來康康、陳隨意助陣，許志豪還爆料自己跟羅志祥童年，兩人有著又愛又恨的過去。

▲許志豪與羅志祥童年。（圖／中天提供）



看到來賓組合，主持人羅志祥一開場就好奇提問：「康哥的節奏比較慢，他以前有個節目，開場就結束了，你們會遇到這樣的問題嗎？」許志豪聽後在一旁笑答：「還好啦，電視台就是怕康哥太慢，才會派5個看護給他。」而許志豪也透露康康是他演藝事業的貴人：「10幾年前我沒有知名度，要上通告好困難，用了很多方法才去上了康哥的節目，本來訪問結束我要走了，突然他想到我會唱英文版的〈金包銀〉，我秀完後，影片在網路上發酵，我開始接通告，也接到人生第1個主持節目，所以我一直很感謝康哥。」但康康聽完卻說：「可是我之前在浴室滑倒撞傷頭，他很開心，想說我沒了，他就可以變老大了。」

▲許志豪(右)對羅志祥又愛又恨。（圖／中天提供）



許志豪還透露自己會進入演藝圈，跟羅志祥有很大的關係：「我們同年紀，我很佩服他，但又很恨他。」這話讓羅志祥聽了一頭霧水，許志豪接著說：「我爸爸跟羅爸爸是一起長大的玩伴，我們家開唱片行，每次小豬來開簽唱會，我看到羅爸爸好以他為榮，就覺得一樣17歲，怎麼差這麼多？我也希望可以讓爸爸驕傲，就改變了當公務人員的志向，去參加歌唱比賽，進入這個圈子。」

▲康康被要求模仿鄧麗君。（圖／中天提供）

他還秀出兩人兒時的照片，照片中羅志祥手插口袋、超有態度的站姿意外成了亮點，許志豪也笑說：「他小時候對我不太友善，我在唱歌，他那是什麼表情？」羅志祥也憶起：「這張照片我有印象，只是那時候我不知道這個人是許志豪。」

▲杜忻恬。（圖／中天提供）



康康分享在PUB演出時曾發生的趣事：「有一次我在唱『你講恁姊仔住市內（台語）』，有個人就拿麥克風接著唱『住市內、住市內』，我就下去找，結果有個人躲在角落唱，原來他給DJ一千塊，讓他拿麥克風。」他也常遇到觀眾要他做不擅長的表演：「很多人會叫我模仿，但我會模仿的就那幾個，結果有人叫我模仿鄧麗君，我不會，他硬要，後來我就躺在地上，因為鄧麗君過世了，雖然有點不敬，但當下大家還是給我掌聲，我起來就說『你還要看張國榮嗎』？」

突如其來的地獄哏讓主持群嚇到不敢接話，沒想到康康又接著說：「我去看人家表演，沒看歌詞會比較有感情，也會得金曲獎，像我每次入圍都沒得，都是蕭煌奇得到，你看他就沒在看歌詞。」



杜忻恬則分享演出時最怕冷場：「我很怕跟台下觀眾互動的時候，沒有人要理我，我很怕在台上尷尬。」但陳隨意卻說遇到太熱情的粉絲更可怕：「有一次我站在台前要發禮物，有兩個小姐衝上來，一人一邊勾著我，我唱到一半兩個同時親過來，我躲不掉，整個傻眼，結果台下其他粉絲就吃醋破口大罵，我還要當和事佬。」他還遇過更誇張的狀況：「有一次更嚴重，我記得是在澎湖，我一下去全部人衝上來，我助理站在前面護住我，但突然間我的下半身被很大力地抓著，當下我整個腦袋空白，跑馬燈都出來了。」