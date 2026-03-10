ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Jennie遭包圍逼簽名！曬「比中指照」
7-11「聯名周子瑜」推10款台韓美食
蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

許志豪曝光與羅志祥的兒時合照 羨他恨他「他爸好以他為榮」

記者葉文正／台北報導

藝人康康、陳隨意、許志豪、杜忻恬、李子森、陳孟賢共同主持中視、中天歌唱節目《綜藝一級棒》收視稱霸、人氣飆漲，而許志豪、杜忻恬、李子森也另開節目《唱歌給你聽》，過年前三人上羅志祥與林襄主持的《綜藝OK啦》宣傳，還找來康康、陳隨意助陣，許志豪還爆料自己跟羅志祥童年，兩人有著又愛又恨的過去。

▲許志豪羅志祥與康康陳隨意等。（圖／中天提供）

▲許志豪與羅志祥童年。（圖／中天提供）

看到來賓組合，主持人羅志祥一開場就好奇提問：「康哥的節奏比較慢，他以前有個節目，開場就結束了，你們會遇到這樣的問題嗎？」許志豪聽後在一旁笑答：「還好啦，電視台就是怕康哥太慢，才會派5個看護給他。」而許志豪也透露康康是他演藝事業的貴人：「10幾年前我沒有知名度，要上通告好困難，用了很多方法才去上了康哥的節目，本來訪問結束我要走了，突然他想到我會唱英文版的〈金包銀〉，我秀完後，影片在網路上發酵，我開始接通告，也接到人生第1個主持節目，所以我一直很感謝康哥。」但康康聽完卻說：「可是我之前在浴室滑倒撞傷頭，他很開心，想說我沒了，他就可以變老大了。」

▲許志豪羅志祥與康康陳隨意等。（圖／中天提供）

▲許志豪(右)對羅志祥又愛又恨。（圖／中天提供）

許志豪還透露自己會進入演藝圈，跟羅志祥有很大的關係：「我們同年紀，我很佩服他，但又很恨他。」這話讓羅志祥聽了一頭霧水，許志豪接著說：「我爸爸跟羅爸爸是一起長大的玩伴，我們家開唱片行，每次小豬來開簽唱會，我看到羅爸爸好以他為榮，就覺得一樣17歲，怎麼差這麼多？我也希望可以讓爸爸驕傲，就改變了當公務人員的志向，去參加歌唱比賽，進入這個圈子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許志豪羅志祥與康康陳隨意等。（圖／中天提供）

▲康康被要求模仿鄧麗君。（圖／中天提供）

他還秀出兩人兒時的照片，照片中羅志祥手插口袋、超有態度的站姿意外成了亮點，許志豪也笑說：「他小時候對我不太友善，我在唱歌，他那是什麼表情？」羅志祥也憶起：「這張照片我有印象，只是那時候我不知道這個人是許志豪。」

▲許志豪羅志祥與康康陳隨意等。（圖／中天提供）

▲杜忻恬。（圖／中天提供）

康康分享在PUB演出時曾發生的趣事：「有一次我在唱『你講恁姊仔住市內（台語）』，有個人就拿麥克風接著唱『住市內、住市內』，我就下去找，結果有個人躲在角落唱，原來他給DJ一千塊，讓他拿麥克風。」他也常遇到觀眾要他做不擅長的表演：「很多人會叫我模仿，但我會模仿的就那幾個，結果有人叫我模仿鄧麗君，我不會，他硬要，後來我就躺在地上，因為鄧麗君過世了，雖然有點不敬，但當下大家還是給我掌聲，我起來就說『你還要看張國榮嗎』？」

突如其來的地獄哏讓主持群嚇到不敢接話，沒想到康康又接著說：「我去看人家表演，沒看歌詞會比較有感情，也會得金曲獎，像我每次入圍都沒得，都是蕭煌奇得到，你看他就沒在看歌詞。」

杜忻恬則分享演出時最怕冷場：「我很怕跟台下觀眾互動的時候，沒有人要理我，我很怕在台上尷尬。」但陳隨意卻說遇到太熱情的粉絲更可怕：「有一次我站在台前要發禮物，有兩個小姐衝上來，一人一邊勾著我，我唱到一半兩個同時親過來，我躲不掉，整個傻眼，結果台下其他粉絲就吃醋破口大罵，我還要當和事佬。」他還遇過更誇張的狀況：「有一次更嚴重，我記得是在澎湖，我一下去全部人衝上來，我助理站在前面護住我，但突然間我的下半身被很大力地抓著，當下我整個腦袋空白，跑馬燈都出來了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許志豪羅志祥

推薦閱讀

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

5小時前

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

3小時前

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

16小時前

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

6小時前

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

23小時前

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

4小時前

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

6小時前

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

5小時前

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

8小時前

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

8小時前

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

18小時前

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

20小時前

熱門影音

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前30

蔡黃汝開車一路撞牆　逆向行駛被譏「真的有駕照嗎？」

16分鐘前0

無人機撞臉縫30針！柯震東《乩身》破相留疤　不敢鐵齒「每天拿最大支的香拜」

30分鐘前20

ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

34分鐘前10

許志豪曝光與羅志祥的兒時合照 羨他恨他「他爸好以他為榮」

53分鐘前10

二伯帶蔡桃貴出國GG！機場3舉動「兒子勸說反應好超齡」：很有安全感

1小時前26

賈永婕「賽前力挺文」被轟帶賽中華隊！　親上火線反擊

1小時前41

蔡尚樺「倒深V挖空」主持春酒穿超辣！轉身露出一片肉色：奉獻給大家

1小時前11

機長暖心廣播挺中華隊！籃籃曝「機上感動插曲」　所有乘客熱烈鼓掌

2小時前0

八三夭阿璞熱戀蔡黃汝11年！　曝光「重磅喜訊」洩追愛心聲

2小時前0

短劇女神爆百萬買票蹭秀！官方照「標註頭銜」尷尬打臉　造假遭抓包

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    5小時前165
  2. 獨家雪碧年前進廠「取肋骨」痛死一輩子進不了新加坡
    3小時前2423
  3. 「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！
    16小時前2017
  4. 直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁
    6小時前10
  5. 《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
    23小時前323
  6. 「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式
    4小時前105
  7. 直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」終現身送最後一程
    6小時前45
  8. Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出
    5小時前2614
  9. Energy唯一當過兵「苦主卻是他」
    8小時前104
  10. 王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」
    8小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合