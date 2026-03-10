ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Jennie遭包圍逼簽名！曬「比中指照」
7-11「聯名周子瑜」推10款台韓美食
蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝
ENHYPEN羲承突宣布退團！　親筆信揭原因：不想影響團隊

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男團ENHYPEN出道5年多，擁有大票粉絲支持。沒想到，經紀公司卻在10日無預警宣布成員羲承將退團，ENHYPEN未來會以6人體制活動。而羲承隨後也上傳手寫信道別，突如其來的消息讓粉絲感到難以置信。

▲▼ENHYPEN羲承退團。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）

▲ENHYPEN在海內外皆享有高人氣。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）

尊重音樂夢想！羲承轉向Solo發展　團體改為6人體制

經紀公司BELIFT LAB在10日發布聲明指出，在與成員們深入討論未來方向後，「確認了羲承所追求的音樂導向非常明確」，因此決定尊重其個人意願，讓其從團隊中獨立。公司強調：「雖然難以用簡短的文字充分說明所有過程，但我們想告訴大家，這是經過長時間深思熟慮後所做的決定。」宣布ENHYPEN後續官方行程將改以6人體制繼續活動。

經紀公司也表示：「我們明白對於廣大粉絲來說，這可能是難以用同樣的心情接受的消息。即便如此，仍懇請各位以寬容的心，理解這是為了ENHYPEN與羲承未來的選擇。」

▲▼ENHYPEN羲承退團。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）

▲羲承宣布退團。（圖／翻攝自X／ENHYPEN）

不願野心影響團隊　羲承下定決心勇敢逐夢

羲承則親自上傳手寫信向粉絲傳達心聲。他表示，這6年來的時光對自己來說，是難以用言語表達又珍貴的日子，「感謝與我分享無數情感的成員們，以及始終填滿那些空缺的ENGENE（粉絲名），多虧了你們，我才能一步步靠近原本看似遙不可及的夢想。」他強調，在ENHYPEN的這段時光，將成為一生中永難忘懷的回憶，也對團隊送上祝福、承諾：「我絕對不會忘記那些時刻，並且想成為比任何人都更支持ENHYPEN的那個人。」

談及離開的原因，羲承坦言，自己一直持續進行個人創作，並與公司花了很長的時間討論呈現方式。他提到，雖然有非常多想展現的內容，但不希望在團隊中只顧著展現自己的野心，因此在長久思考後，最終下定決心遵循公司建議的方向，「我非常清楚大家的擔憂與各種言論。為了能在近期內與大家再次見面，我會努力做準備。我想以更好的面貌與大家見面的這份心意，比任何人都還要真誠。」

對於造成粉絲驚訝與擔心，羲承也表示歉意，「我認為這正是因為大家如此珍惜並關注著我，才會有這樣的心情。我會將ENGENE各位至今給予我的巨大愛意銘刻在心，成為不斷向前奔跑的人。」

▲▼ENHYPEN羲承退團。（圖／翻攝自Weverse）

▲羲承上傳手寫信。（圖／翻攝自Weverse）

【BELIFT LAB聲明】

我們衷心感謝始終支持ENHYPEN的ENGENE各位，並在此針對ENHYPEN未來的活動體制進行說明。

本公司一直以來都在思考與討論ENHYPEN未來應前行的方向及下一個目標。我們與各個成員就各自描繪的未來以及團隊的方向性進行了深入的對話，在此過程中，我們確認了羲承所追求的音樂導向非常明確，因此決定尊重其意願。

據此，羲承將從ENHYPEN團隊中獨立，而ENHYPEN預計將從之後的官方行程開始，以6人體制繼續活動。

雖然難以用簡短的文字充分說明所有過程，但我們想告訴大家，這是經過長時間深思熟慮後所做的決定。我們明白對於廣大粉絲來說，這可能是難以用同樣的心情接受的消息。即便如此，仍懇請各位以寬容的心，理解這是為了ENHYPEN與羲承未來的選擇。

ENHYPEN將為了向ENGENE展現始終如一的舞台與能量而竭盡全力。此外，羲承作為BELIFT LAB旗下的藝人，預計將透過個人專輯與大家見面。

請ENGENE各位對即將開始新挑戰的ENHYPEN與羲承給予不變的愛與溫暖支持。

謝謝大家。

【羲承親筆信全文】

大家好，我是羲承。

首先，相信很多ENGENE聽到我的消息後都嚇了一跳，對於這突如其來的消息，應該也有很多人感到好奇。
所以我想親自向ENGENE各位傳達這份心聲。

對我而言，這6年的時間充滿了難以用言語表達、激動澎湃且珍貴的瞬間。感謝與我分享無數情感的成員們，以及始終填滿那些空缺的ENGENE各位，多虧了你們，我才能一步步靠近原本看似遙不可及的夢想。這段時光將成為我一生中永難忘懷、閃耀的瞬間之一。我絕對不會忘記那些時刻，並且想成為比任何人都更支持ENHYPEN的那個人。

我與公司分享了這段時間創作的作品，並與許多人花了很長的時間煩惱、討論該以什麼樣的方式呈現給大家。經過長久的思考，我最終決定遵循公司建議的方向，為了以更好的面貌呈現在ENGENE各位面前，我下定了巨大的決心。

正如ENGENE各位所知，我一直持續進行著個人創作，並投入了大量時間，希望能展現給各位看。雖然有非常多想展現給大家看的內容，但我也不希望在團隊中只顧著展現自己的野心。

我非常清楚大家的擔憂與各種言論。為了能在近期內與大家再次見面，我會努力做準備。我想以更好的面貌與大家見面的這份心意，比任何人都還要真誠。正因為ENGENE總是給予如此不足的我源源不絕的愛與關懷，我知道大家會感到驚訝與擔心，這也讓我感到非常抱歉。我認為這正是因為大家如此珍惜並關注著我，才會有這樣的心情。

我會將ENGENE各位至今給予我的巨大愛意銘刻在心，成為不斷向前奔跑的人。

ENGENE！
謝謝你們，我愛你們。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ENHYPEN羲承

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

