二伯帶蔡桃貴出國GG！機場3舉動「兒子勸說反應好超齡」：很有安全感

YouTuber二伯是蔡阿嘎（蔡緯嘉）的老婆，她10日和大兒子蔡桃貴意外展開一趟單獨旅行，未料一開始就出師不利，母子倆在機場經歷了令人崩潰的突發狀況。但在經歷了一番波折終於登機後，孩子的「超齡舉動」完全出乎意料，讓她直呼充滿了安全感！

二伯在Instagram限時動態坦言，這趟旅程的開局可說是「多災多難」，她與蔡桃貴無奈地在機場自拍，因為母子倆第一次體驗到「沒搭到飛機」的窘境。為了打發等待下班飛機的無聊時間，她只好買了一個大蛋糕讓孩子吃。

此外，二伯也解釋原本這趟是蔡波能的慶生之旅，有安排小兒子獨享媽媽一小時，沒想到陰錯陽差之下，變成她和蔡桃貴「要相依為命好幾個小時」，最後兩人才千辛萬苦順利上了飛機。

不過在順利登機之後，蔡桃貴的表現卻讓二伯刮目相看。她笑說大兒子的個性「超像他爸」，因為剛剛在移動的過程中，孩子看到她把護照拿在手上就出聲提醒：「媽媽～我覺得你護照放包包裡比較好。」隨後，小孩看到她把簽證放在桌上，又盯著問這張紙是否重要，在她回答「很重要啊」之後，兒子立刻反問：「那妳不要收好？」

除了口頭上的嚴格把關，蔡桃貴更付諸實際行動來保護二伯的財物。她透露在搭機過程中，只要她一離開座位，兒子就會立刻幫忙收好她的手機和包包。面對兒子如此謹慎又貼心的超齡表現，讓經歷了錯過班機意外的她備感窩心，「帶貴出門有種先森（先生）在旁邊的安全感。」