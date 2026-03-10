機長暖心廣播挺中華隊！籃籃曝「機上感動插曲」　所有乘客熱烈鼓掌

記者田暐瑋／綜合報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽接連擊敗捷克與南韓，最終因戰績排名不佳無緣晉級八強，令許多球迷感到遺憾。啦啦隊女神籃籃特地前往東京巨蛋現場加油，雖然同感難過，但她透露搭機回台時，機長的一段暖心廣播讓她相當感動，引起了乘客熱烈的掌聲。

在完成應援任務後，籃籃於10日搭乘航班返台，並在社群平台上分享了一段機長的暖心廣播，機長在飛機上對乘客表示，只要持續以單純而堅定的信念支持中華隊，未來的台灣必將更加美好，還高呼「挺台灣、台灣尚勇」，激勵了在場的每一位乘客，籃籃將這一感人的瞬間分享到Instagram，許多網友對此表示「太感動了」，認為這趟應援之旅非常值得。

▲籃籃在比賽中「祈禱全壘打」的表情被轉播鏡頭捕捉。（圖／翻攝自IG）



中華隊與日本隊交手時，場邊應援畫面也成為話題焦點，其中在第五局「費仔」費柴德 (Stuart Fairchild) 擊出左外野界外全壘打，當進行電視輔助判決時，轉播畫面出現台灣啦啦隊女孩籃籃咬唇閉眼「祈禱全壘打」的特寫鏡頭，口中喃喃似乎說著「拜託」，整個表情都在全心祈求是全壘打，這一幕感動無數球迷。