蔡尚樺「倒深V挖空」主持春酒穿超辣！轉身露出一片肉色：奉獻給大家

蔡尚樺向來以甜美氣質與穩健台風深受大眾喜愛，更是各大企業活動爭相邀約的主持人選。近日，她受邀擔綱一場企業春酒的主持重任，不僅在服裝造型上展現了滿滿的誠意，更在結束近四小時高強度的雙語主持後，分享了自己的投資觀。

▲蔡尚樺露出整片美背。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺為這場活動換上了一套優雅又不失性感的長禮服。禮服的上半身採用淺米白色的削肩設計，不僅秀出性感的肩頸線條，胸前更採用了倒深V的挖空剪裁，若隱若現出上圍。她一轉身，更是露出了整片美背。下半身則是拼接了銀灰色的閃亮材質，貼身的魚尾裙襬設計完美勾勒出她的曲線。

▲▼蔡尚樺禮服上半身採用了倒深V的挖空剪裁。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



除了分享絕美造型，蔡尚樺也在貼文中透露，這是她第一次和郭彥均搭檔主持，兩人攜手為一家營收創新高的被動元件大廠主持春酒。她表示，整場活動「不停歇近四小時的中英文主持」，挑戰相當大。不過，敬業的她依然將所有的熱情都燃燒奉獻給台下的大家，圓滿完成了這項任務。

▲▼蔡尚樺第一次和郭彥均搭檔主持。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



在辛苦工作後，蔡尚樺在貼文最後也忍不住吐露了真實心聲，「努力工作賺錢繼續投入股市！」面對變化莫測的市場，她更霸氣地引用了股神巴菲特的名言，宣告自己的投資態度：「別人恐懼我貪婪，勇敢買進！！！」展現了對理財的強烈企圖心。