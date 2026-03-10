八三夭阿璞熱戀蔡黃汝11年！　曝光「重磅喜訊」洩追愛心聲

▲八三夭新歌MV邀請主唱阿璞交往11年女友蔡黃汝和陳孝萱主演。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

八三夭新歌〈你就是我無可替代〉MV由破億票房導演殷振豪擔任統籌，邀請主唱阿璞交往11年女友蔡黃汝和演技派女星陳孝萱主演，蔡黃汝首度挑戰演出行動不便的輪椅女孩，為此事前做足功課，她在MV中透過玩電玩展開一段戀情，而八三夭的成員演出電玩中的高等NPC（非主角人物）角色，當蔡黃汝勇敢在電玩中向對方求婚，特別召喚出八三夭幫她的忙，沒想到竟然被陳孝萱拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡黃汝和陳孝萱在MV中助陣演出。（圖／索尼音樂提供）



MV特別邀請蔡黃汝飾演行動不便的女主角，陳孝萱則飾演思念亡子的母親，而MV的故事設定在一款與八三夭聯名的生活模擬遊戲中，蔡黃汝與陳孝萱透過遊戲而有所聯結，八三夭的成員則化身遊戲世界裡的NPC角色，穿梭於虛擬場景與女主角的想像空間，成為情緒推進的重要存在，甚至是女主角求婚時的幫手！只是在拍攝時，蔡黃汝要憑空想像八三夭的成員會出現在她眼前，想像他們會投射在天空中，她笑說：「有點像在拍攝漫威電影。」

在拍攝過程轉到戶外時，現場強風狂吹不停，甚至最後還下起雨來，蔡黃汝要投入演出哭戲，險些被狂風吹翻，而這次飾演的角色和她本人個性大不同，MV中的她對愛情主動出擊，也會情緒失控崩潰，對她而言都是演技挑戰，她說：「本身不是主動出擊派，很開心透過這次的角色演出，體驗、感受不同的心境。」

八三夭非常感謝陳孝萱和蔡黃汝助陣演出，MV呈現現代人會在電玩的虛擬世界相遇、相戀，直說：「我們身邊也有朋友是玩電玩認識後結婚的，跟我們的MV結局不太一樣。」歌曲創作人阿璞也說：「MV雖然和歌詞有不同的呈現，這首歌在講每個人心中都會有一些放不下的事物，即使你可能不是別人的唯一，但你對他的感情才是最重要的，所以不用在乎別人怎麼看你，而是你怎麼看待這段感情才是最重要的事。」