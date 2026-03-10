短劇女神爆百萬買票蹭秀！官方照「標註頭銜」尷尬打臉　造假遭抓包

記者田暐瑋／綜合報導

大陸「短劇女神」岳雨婷憑藉多部熱門短劇走紅，日前高調宣布要出席巴黎時裝周，卻被爆出是造假蹭秀，引發爭議，之後曬出紀梵希的邀請函，稱受邀出席，不過有時尚博主爆料，她是在櫃位豪擲百萬人民幣，才換到一張入場門票，且官方發出的時尚照中，將她稱為「一位客人」，被指是打臉她的說詞。

▲岳雨婷又被抓出造假痕跡。（圖／翻攝自微博）



岳雨婷在爆出蹭秀爭議後，又曬出收到紀梵希官方邀請函的影片，並對鏡頭秀出邀請函中寫有自己的名字，隨後在當天大秀上，雖然岳雨婷現身，但品牌方並未免點名認領她的出席照片，只在她的照片上寫著「a guest（一位客人）」，這令網友對她的身份產生了質疑。

有時尚博主指出，岳雨婷在巴黎櫃上花費百萬人民幣（約400萬元台幣）購買紀梵希商品，才取得入場券，而在另一品牌的秀場上，岳雨婷被安排坐在第一排，但在官方照片中仍然被標註為「a guest」，再度引發熱議。值得注意的是，有眼尖網友發現她拍攝收到紀梵希邀請函的影片中，影片背景與她在巴黎酒店直播的場景一致，更讓造假爭議越演越烈。

▲岳雨婷又被抓出造假痕跡。（圖／翻攝自微博）