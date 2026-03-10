記者許逸群／台北報導

WBC世界棒球經典賽火熱開打，雖然中華隊無緣晉級，但可圈可點的表現依然感動全台。沒想到，實力派唱將女星林采欣近日在社群發文透露，日前搭計程車時透過手機關注中華隊賽事，卻被司機冷言冷語嘲諷，她不僅當場霸氣回應，更為此事寫了首歌「送給酸民」！

▲林采欣透露日前搭車遇到酸民司機。（圖／翻攝IG）

林采欣近日分享一段令人心疼又熱血的經歷。她透露前兩天搭計程車回家時，全程緊盯手機追蹤中日大戰的即時比數，沒想到司機主動詢問比數後，竟語出驚人地說：「不用看了啦，可以關掉了啦！」甚至酸言酸語表示：「去年贏球後就太膨脹了啦。」

面對司機對國手的負面評論，林采欣坦言當時「整個火都起來了」，心裡雖然很想跟對方理論，但考慮到人身安全，最後她選擇堅定立場，禮貌卻有力量地回應：「不行，還是要繼續幫他們加油！」接著便一路沉默，不斷關注比分直到家門口。

▲林采欣寫歌回應唱衰中華隊的酸民。（圖／翻攝IG）

隨著日前中華隊順利擊敗宿敵韓國隊，圓了全台球迷的期盼，林采欣激動表示，不論輸贏、不論是否晉級，「他們就是我們的英雄！」她也感性對廣大球迷與酸民喊話：「你不能因為他們贏才愛他們！」更直言球員們早已是台灣人的驕傲。

除了文字抒發，才華橫溢的林采欣更直接錄製了一段影片，對著鏡頭自彈自唱這首「送給酸民的歌」。歌詞犀利地反擊那些愛唱衰的人，用溫柔卻堅定的嗓音，表達對棒球英雄們最純粹的支持。影片曝光後，立刻吸引大批網友留言力挺：「真的，我們不能只當贏球的球迷。」