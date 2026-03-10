蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會近期前進大陸開唱，沒想到在深圳場的時候，她不但罕見笑場，還一度笑到唱不下去，小插曲全被歌迷拍下來了。

▲蔡依林罕見笑場。（圖／翻攝自小紅書）



蔡依林當時頂著一頭浪漫的金色長捲髮，身穿一套銀灰色系的馬甲戰袍。這套服裝的上半身有著精緻的抓皺與綁帶設計，下半身則搭配帶有白色絨毛點綴的短裙，腳上穿著同色系的白色過膝長靴。最特別的是，她的雙臂戴著同色系的長袖套，背後更披著一件透視薄紗披風，造型兼具仙氣與華麗感。

▲蔡依林口誤。（圖／翻攝自小紅書）



不過就在此時，意外發生了。從現場捕捉到的畫面可見，蔡依林拿著麥克風開唱前，對著台下觀眾說：「這邊唱《假裝》好不好？」沒想到這其實是口誤，因為接下來要演唱的曲目應該是另一首經典歌曲《天空》。

▲蔡依林笑到一度唱不下去。（圖／翻攝自小紅書）



意識到自己報錯歌名後，蔡依林立刻說：「Sorry，《天空》！」她忍不住仰頭大笑，笑到一度微微彎下腰，用手急遮臉，看起來相當害羞又懊惱。直到後來平復情緒，她才拿起麥克風接續唱出《天空》的歌詞，但仍難掩笑意。