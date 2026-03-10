Jennie遭私生飯包圍逼簽名崩潰！　曬「比中指照」疑反擊

記者田暐瑋／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie近日到巴黎出席時裝周，不過私人行程卻遭 私生飯圍堵，一群人將她圍住強迫簽名，她露出無奈表情，最後只能照做。10日她PO了出發時裝周前的造型，只見她比出中指自拍，被認為是在反擊怒嗆私生飯。

Jennie近日在非工作時間被多名私生飯尾隨，甚至從下車處一路跟隨至她逛街的地點，被攔下來要求簽名，由於勸阻無效，最後她只能無奈乖乖簽名，而10日她出席時裝周前，上傳了一張對著鏡子比出中指的自拍照，引發外界猜測是對私生飯的反擊。

▲Jennie遭私生飯包圍逼簽名崩潰。（圖／翻攝自IG）



事實上，當時包圍住Jennie的人疑似是狗仔，手中持有數十張專輯和簽名卡，反覆要求她簽名，由於這類簽名卡可高價轉售，經紀人質疑他們要拿去外面販賣，但對方否認，強調是真正的粉絲，她在無奈之下只好簽名換取自由。

Jennie經紀公司OA Entertainment也發表公告，表示將監控各大網路平台，確保簽名小卡不會被當成牟利工具，並準備對侵犯藝人隱私的行為採取法律行動。

▲Jennie曬出中指照。（圖／翻攝自IG）