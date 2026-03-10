獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

記者葉文正／台北報導

網紅雪碧年前接受《ETtoday新聞雲》專訪時，坦承自己有很嚴重的「容貌焦慮症」，當時她還是素顏上鏡，沒想到她今天承認「過年前取肋骨放鼻樑」，還處理臉部嚴重「饅化」的問題，整形後的照片也在社群媒體曝光，她雖然取肋骨痛得要死，但開心表示：「難得網友這次評價不錯。」但她也坦承，經歷日前無法入境新加坡的風波後，現在應該「一輩子進不去了。」

▲雪碧在脆上秀出取肋骨傷口。（圖／雪碧提供）

雪碧剖析自己過去跟現在的不同，「以前我走人工路線，現在想走自然路線，我會整到老活到老，我有容貌焦慮症。因為整鼻來說，一般人會取腰下面的肋骨，但我胸肋骨骨質密度最好，醫生都會看骨質密度哪裡最好，來做鼻頭，取出後會慢慢再長出來，不能取太多，但我要說這次真的很痛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雪碧年前饅化嚴重，左側為目前狀況。（圖／雪碧提供）

雖然一般人看不出來，但她說：「很多人問我為何要去整？因我已經出現眼睛大小眼的問題，這次就是去鼻子修復跟臉部之前饅化的問題，以前打很多生長因子，例如玻尿酸與童顏針等等，一開始很漂亮，但之後會因為地心引力下垂，都要處理。」

▲雪碧強調容貌焦慮嚴重。（圖／雪碧提供）

一直不諱言有整型的她，雪碧這次也很坦白：「鼻子之前都有做過，這個是第七次重建了，這次重建是因為裡面假體已經翹起來，追溯前一次也已經做10到12年了，雖然不知道這次可以撐多久，但我總是想，能美多久就美多久，以後會不會變豬鼻子我也不知道。」

▲雪碧去饅化前後對照。（圖／雪碧提供）

年前接受專訪後，雪碧決定去動刀，雪碧說：「大概是1月15日開刀，真的撐不下去了，這次花大概5、60萬，全臉拉提，又做鼻子，又做嘴巴，在台灣做鼻子就要50萬，我進大陸海關差點進不去，整前整後進不去大陸海關。」

▲雪碧年前接受專訪素顏入鏡。（圖／雪碧提供）

她也補充，自己的整形是有順序的，「去那邊先做眼睛重建，去饅化，全臉拉提網兜，一個月後再來肋骨鼻，鼻基底，人中窩，兩個月走來，大改裝，就是修復期比較難過，肋骨處好痛，為什麼要這樣呢？改裝的車，就是一直要維護換零件保養，整形就是不歸路，或許外表已經不是雪碧了，但內心風格一直都是，在這個圈子一直都是汰舊換新，競爭很強，人總是要更新自己，不管是外表或內在！不求大家理解，只求自己開心。」

▲雪碧希望自己開心。（圖／雪碧提供）

而她之前無法入境新加坡，鬧到馬來西亞跟新加坡報紙都上頭條，也是很猛，她說並不知道無法入境原因，但自己分析：「ICA(出入境管理局)本來不理人的哦，這次他們就說我不適合進他們新加坡，不是每個國家遊客都可以進來，我可能這輩子都進不去了，除非跟新加坡人結婚才可以入境，他們是傳統風格，英式教育，我覺得可能我有在新加坡工作過，當時有工作證，後來取消，怕我打黑工吧，我曾在六、七年間頻繁入境，當時有新加坡男友，一去新加坡就一個月，後來有工作證，就每個月都去。直接刷工作證就可以，這次在機場是沒有刷PASSPORT就被帶走，我的律師也不知道原因。我也有一女生朋友，十年都進不去。」