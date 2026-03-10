袁惟仁頭七入夢！愛女委屈求「能不能別走」 真實反應讓她心痛：快負荷不了

記者潘慧中／綜合報導

資深音樂人袁惟仁的告別式於今（10日）舉行，在冷冽的天氣中，親朋好友齊聚送他最後一程。女兒袁融稍早在社群網站寫下一篇長文，吐露近期承擔後事安排的巨大壓力與恐懼，更分享在頭七那天與爸爸相會的夢境，讓人看了不禁鼻酸。

▲袁惟仁女兒稍早發文吐露心聲。



袁融有感而發地說，今天送走爸爸的天氣雖然很冷，卻也顯得大家給予的溫暖特別強烈。看到許多長輩都來送父親最後一程，她特別感謝一路以來陪伴在爸爸與家人身邊、不斷伸出援手的叔叔阿姨們，「有大家的陪伴跟幫助，我們才能好好的順利的送爸爸。」

▲▼袁惟仁有一對兒女。



談到籌備後事的過程，袁融坦言面臨了極大考驗。送走父親的過程中，有太多大大小小需要她去抉擇的決定，每次選擇都像是在替爸爸做決定，不僅要思考怎麼選才是爸爸喜歡的，還要顧慮長輩是否能接受，「我還小，我還是沒辦法做到那麼完美。這段時間做了太多決定，給了自己太多的壓力，深怕一步沒站穩，哪一步做錯了決定。」

接踵而來的決定與龐大壓力，讓袁融直言「恐懼跟壓力好像蓋過了所有對你的思念」，甚至沒有多餘的時間好好跟爸爸說說話，只可惜睡得不多，每天只有幾個小時能在夢裡和爸爸獨處，「可是我真的好想你，受了委屈就想你，快負荷不了的每一刻都會想你在就好了。」

▲袁惟仁的兒女打起精神送別爸爸。



在這段煎熬的日子裡，父親也入夢了。袁融回憶在頭七那天的夢境裡，她問爸爸：「有回來看看我嗎？」爸爸只是笑著搖頭；她接著又求父親：「那你能不能別走？」爸爸依然笑著再搖了搖頭。隨後她便醒了過來，但她心底堅信，既然那天是頭七，「你怎麼可能沒有回來。」

▲袁惟仁的女兒送爸爸最後一程。



回憶起父女倆過去的相處時光。袁融提到以前爸爸常去很遠的國家，帶回來的伴手禮永遠是很甜的巧克力；回到台北時，也會撥空帶她出門吃晚餐再送她回家。但她坦承，小時候的自己其實並不喜歡吃巧克力，也不喜歡那種「期待了好久好久，卻只能跟你待在一起幾個小時」的感覺。

直到現在，袁融才終於明白那些甜甜的巧克力的真正意義，懂了那是父親「從很遠很遠的地方帶回來的愛」。在貼文的最後，她坦言不知道爸爸筆下的那個「夢想天堂」是什麼樣子，但希望父親能去到一個很好的地方。她要爸爸別擔心，「把你放在心裡最深處我就能一直勇敢⋯這次換我送你了，謝謝你來當我的爸比。」

袁融IG全文：

爸比

送你走了喲

今天很冷，顯得大家的溫暖特別強烈。

很多叔叔阿姨都來送你了。

我想再一次的感謝，

一路以來陪在爸爸、家人身邊、

一直幫助爸爸也幫助我們的叔叔阿姨們。

有大家的陪伴跟幫助，

我們才能好好的順利的送爸爸。

不知道你筆下那個夢想天堂是什麼樣子，

希望你能去到一個很好的地方。

別擔心我，把你放在心裡最深處我就能一直勇敢。

偶爾會對你小生氣，

怎麼沒有好好照顧身體，

小的時候最常要你注意健康。

送你走這件事裡面有太多大大小小的決定，

要我去做選擇，

每次都像在替你做決定，

怎麼選你會喜歡、怎麼選長輩會接受，

我還小，我還是沒辦法做到那麼完美。

這段時間做了太多決定，給了自己太多的壓力，

深怕一步沒站穩，哪一步做錯了決定。

恐懼跟給自己的壓力好像蓋過了所有對你的思念，

我沒有花時間和你說說話。

睡的不多，每天都只有幾個小時能在夢裡和你獨處，

可是我真的好想你，受了委屈就想你，

快負荷不了的每一刻都會想你在就好了。

夢裡我問你

：「有回來看看我嗎」

你笑著搖頭

：「那你能不能別走」

你笑著再搖了搖頭

然後我醒了，那天是頭七，

你怎麼可能沒有回來。

以前你常去很遠的國家，伴手禮一直是巧克力，

很甜的巧克力。

回台北你會撥空來家裡帶我出去玩

吃完晚餐、送我回家。

但小時候我並不喜歡吃巧克力，

也不喜歡期待了好久好久卻只能跟你待在一起幾個小時。

以前不懂那些甜甜的巧克力。

現在才知道，

那是你從很遠很遠的地方帶回來的愛。

這次換我送你了

謝謝你來當我的爸比。