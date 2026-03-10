盧學叡應酬喝到出事！「盜汗痛癱軟」吞藥也沒用 醫一看嘆：已糜爛

記者潘慧中／綜合報導

盧學叡過去有過一段自行打理演藝事業的時期，為了工作所需，他不得不頻繁應酬。但萬萬沒想到的是，他因此讓身體發生了劇烈轉變，還一度胃痛到狂冒冷汗，只能緊急就醫，至今仍飽受後遺症所苦。

▲盧學叡有陣子為了工作所需，他不得不頻繁應酬。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



盧學叡最近上節目透露，過去擔任個人經紀時，經常需要與人應酬。他當時聽聞別人分享「一定會挑到一款適合自己、不容易醉的酒」，於是他決定開始嘗試，規定自己每次應酬都要喝一種酒。

然而，身體終究承受不住長期的透支。盧學叡坦言，有次早上醒來時，胃部突然一陣劇痛。他起初以為只是胃痙攣，便向媽媽拿了胃藥吞下，心想休息一下就會好轉。沒想到躺在床上不僅痛到完全睡不著，還開始不斷盜汗，甚至虛弱到完全沒有辦法靠自己的力量起身，他驚覺狀況不對勁，才趕緊前往醫院就診。

▲▼盧學叡一度痛到狂盜汗。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



抵達醫院後，極度不舒服的盧學叡被安排進行胃鏡檢查。醫生一照到胃部便宣告「你胃糜爛」，並且接著說明，引發胃糜爛通常有三種原因：睡眠不足與壓力過大、吃藥，或者是飲酒過量。沒想到醫生剛說完，陪同就醫的朋友立刻在一旁吐槽：「飲酒過量！」直接幫他下好最精準的診斷。

▲盧學叡被診斷胃糜爛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



事後，盧學叡大約花了兩到三個月的時間專心治療胃部。不過，他坦言這個病症並沒有因為療程結束而徹底痊癒，反而留下了難以根除的後遺症。直到現在，他的腸胃還是不太好，時常得面臨胃痛的困擾，可說是付出相當大的代價。

▲盧學叡至今仍有後遺症。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）