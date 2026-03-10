ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蕾菈捲大麻風波「瀕臨破產」
7-11「聯名周子瑜」推10款台韓美食
劉品言產後復工吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

蔡允潔認了停機2年「妥協求歡老公」原因曝！結果下場超慘：懊悔2個月

記者潘慧中／綜合報導

蔡允潔日前上節目坦言，她其實並不害怕離婚，但在聽了圈內好友的警告後，決定勉強自己主動向老公求歡。沒想到，這個為了防範未然所做出的妥協，最終不僅導致她生病，還因此「懊悔了兩個月」。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔前陣子妥協向老公求歡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡允潔先強調，她並不怕走到離婚那一步，真正怕的是離婚後孩子不能跟著自己。她透露賴慧如曾鄭重警告她，如果在婚姻中沒有履行「夫妻義務」長達兩年左右，一旦走到離婚的局面，錯將會落在沒有履行義務的那一方，且小孩很有可能會因此判給男方，這讓她心中警鈴大作。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔承認已經停機快兩年。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

談到夫妻間的親密狀況，蔡允潔無奈表示，其實從2024年再度懷孕那時起，夫妻倆至今沒再發生過親密關係，「一次都沒有」，至今已經快要屆滿兩年的極限。她解釋並非故意不給，而是因為照顧大寶、兼顧生活與工作，讓她的精氣神與身體狀態都非常差，真的已經累到無法再顧及老公的需求。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔累到無力兼顧老公的需求。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

長期的停機狀態，讓老公漸漸不敢再開口求歡，因為只要男方一提起，蔡允潔就會生氣，「你怎麼會還有興致？飽暖私淫慾，要飽暖才會私淫慾嘛，所以當他找我，我就會覺得你的生活過得不夠苦嗎？怎麼還會想到那件事呢？」然而，礙於賴慧如提醒的「兩年極限」壓力，她最終還是選擇了妥協，前陣子主動約老公一起泡溫泉。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔透露懷孕過程中完全沒發生親密關係。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

沒想到這一次的「主動」，卻成了蔡允潔噩夢的開始。她崩潰表示，做完那次之後，她的骨盆腔大發炎，為此吃了一個月的抗生素，「到現在還沒好！」

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼蔡允潔近期主動求歡後超後悔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

除了身體上的折磨，心理上的未爆彈更讓蔡允潔備受煎熬。她透露，因為老公堅持不結紮，加上那次泡溫泉也沒有避孕，讓她非常害怕會因此懷上三寶。更嚇人的是，某次錄影時，余祥銓的經紀人看到她狀態極差，竟突然問她：「妳現在肚子裡面是不是有了？」讓她瞬間嚇到神經緊繃。

為了防止意外發生，蔡允潔嚇得趕緊去婦產科，在手臂施打了避孕器。她當時躺在診床上詢問醫師裝設後的懷孕機率，對方回答機率是千萬分之一，「除非妳現在肚子裡面就有一個」，這句無心的話讓她再度覺得驚恐萬分。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蔡允潔後悔了兩個月。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

經過這段心路歷程，蔡允潔語重心長地勸告所有女性，當自己身心還沒準備好時，即使面臨離婚風險，也千萬不要勉強去做那件事，因為後續的折磨讓她整整懊悔了兩個多月。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡允潔蔡小潔

推薦閱讀

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3小時前

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

14小時前

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

3小時前

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

20小時前

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

3小時前

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

6小時前

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

2小時前

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

1小時前

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

6小時前

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

15小時前

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

18小時前

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

4小時前

熱門影音

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

甜茶到中國街頭賣霉豆腐　還用桌球拍切...真的不是AI！

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

36分鐘前0

7-11聯名周子瑜推「10款台韓美食、主題杯」　限量周邊免費換

49分鐘前21

Jennie遭私生飯包圍逼簽名崩潰！　曬「比中指照」疑反擊

1小時前716

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

1小時前10

袁惟仁頭七入夢！愛女委屈求「能不能別走」 真實反應讓她心痛：快負荷不了

1小時前21

藝人海產新家被闖空門　監視器畫面拍到「管理員拿磁扣進屋」

1小時前0

盧學叡應酬喝到出事！「盜汗痛癱軟」吞藥也沒用 醫一看嘆：已糜爛

1小時前1

張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

1小時前23

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

2小時前20

張宇送別袁惟仁：自在地翱翔！ 霸氣承諾照顧家人「只要一通電話」

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3小時前144
  2. 「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！
    14小時前1817
  3. 直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁
    3小時前10
  4. 《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
    20小時前323
  5. 直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」終現身送最後一程
    3小時前45
  6. Energy唯一當過兵「苦主卻是他」
    6小時前104
  7. Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出
    2小時前2211
  8. 「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式
    1小時前43
  9. 王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」
    6小時前81
  10. 《大學生》海產新家遭闖空門！
    15小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合