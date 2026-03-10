蔡允潔認了停機2年「妥協求歡老公」原因曝！結果下場超慘：懊悔2個月

記者潘慧中／綜合報導

蔡允潔日前上節目坦言，她其實並不害怕離婚，但在聽了圈內好友的警告後，決定勉強自己主動向老公求歡。沒想到，這個為了防範未然所做出的妥協，最終不僅導致她生病，還因此「懊悔了兩個月」。

▲蔡允潔前陣子妥協向老公求歡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡允潔先強調，她並不怕走到離婚那一步，真正怕的是離婚後孩子不能跟著自己。她透露賴慧如曾鄭重警告她，如果在婚姻中沒有履行「夫妻義務」長達兩年左右，一旦走到離婚的局面，錯將會落在沒有履行義務的那一方，且小孩很有可能會因此判給男方，這讓她心中警鈴大作。

▲蔡允潔承認已經停機快兩年。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



談到夫妻間的親密狀況，蔡允潔無奈表示，其實從2024年再度懷孕那時起，夫妻倆至今沒再發生過親密關係，「一次都沒有」，至今已經快要屆滿兩年的極限。她解釋並非故意不給，而是因為照顧大寶、兼顧生活與工作，讓她的精氣神與身體狀態都非常差，真的已經累到無法再顧及老公的需求。

▲蔡允潔累到無力兼顧老公的需求。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



長期的停機狀態，讓老公漸漸不敢再開口求歡，因為只要男方一提起，蔡允潔就會生氣，「你怎麼會還有興致？飽暖私淫慾，要飽暖才會私淫慾嘛，所以當他找我，我就會覺得你的生活過得不夠苦嗎？怎麼還會想到那件事呢？」然而，礙於賴慧如提醒的「兩年極限」壓力，她最終還是選擇了妥協，前陣子主動約老公一起泡溫泉。

▲蔡允潔透露懷孕過程中完全沒發生親密關係。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沒想到這一次的「主動」，卻成了蔡允潔噩夢的開始。她崩潰表示，做完那次之後，她的骨盆腔大發炎，為此吃了一個月的抗生素，「到現在還沒好！」

▲▼蔡允潔近期主動求歡後超後悔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



除了身體上的折磨，心理上的未爆彈更讓蔡允潔備受煎熬。她透露，因為老公堅持不結紮，加上那次泡溫泉也沒有避孕，讓她非常害怕會因此懷上三寶。更嚇人的是，某次錄影時，余祥銓的經紀人看到她狀態極差，竟突然問她：「妳現在肚子裡面是不是有了？」讓她瞬間嚇到神經緊繃。

為了防止意外發生，蔡允潔嚇得趕緊去婦產科，在手臂施打了避孕器。她當時躺在診床上詢問醫師裝設後的懷孕機率，對方回答機率是千萬分之一，「除非妳現在肚子裡面就有一個」，這句無心的話讓她再度覺得驚恐萬分。

▲蔡允潔後悔了兩個月。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



經過這段心路歷程，蔡允潔語重心長地勸告所有女性，當自己身心還沒準備好時，即使面臨離婚風險，也千萬不要勉強去做那件事，因為後續的折磨讓她整整懊悔了兩個多月。