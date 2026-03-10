ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蕾菈捲大麻風波「瀕臨破產」
7-11「聯名周子瑜」推10款台韓美食
劉品言產後復工吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

藍薰 海產 陳晨威 徐凱希 張文綺 大S 具俊엽 劉品言

張宇送別袁惟仁：自在地翱翔！ 霸氣承諾照顧家人「只要一通電話」

▲▼袁惟仁告別式-張宇。（圖／記者周宸亘攝）

 ▲袁惟仁告別式-張宇。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人袁惟仁上月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，告別式今（10日）在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，9點50分家祭後隨即公祭，身為好友的張宇一早就現身公祭，態度相較其他人相當釋然，張宇受訪時感性表示，今天看到現場播放的紀念影片，心裡有很多感觸，「應該是小胖老師在跟我們說點話吧。」他表示人生總會有說再見的一天，也希望袁惟仁能放心、自由自在地翱翔，「人世間的人會繼續聽他的歌、緬懷他。」

張宇也提到，袁惟仁的家人不用太過擔心，「孩子都長大了，如果家人有需要協助的地方，只要一通電話，我們都會想辦法，會幫他照顧得好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張宇當年主動發起的「小胖基金」，號召圈內朋友游鴻明、陳建寧、巫啟賢、王治平及歌迷共同籌措袁惟仁的醫療費用，這次喪葬費用也均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，問及袁惟仁生前曾有無表達感謝？張宇感慨與袁惟仁之間的情誼深厚，「跟小胖的交情不用多說什麼，一個眼神大家都懂，我們就是有這樣的默契。」

陳子鴻受訪時回憶：「以前一起唱過很多民歌，一起玩音樂、彈吉他、創作，彼此互相鼓勵。」談到袁惟仁離世，他坦言雖然不捨，但也沒有太突然，「他真的躺了好久，這樣離開也是一種解脫。」最後也不捨送上祝福：「希望他好走，下輩子再一起玩音樂吧。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

袁惟仁張宇

推薦閱讀

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3小時前

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

14小時前

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

3小時前

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

20小時前

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

3小時前

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

6小時前

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出　醫警告嚴重後果

2小時前

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

1小時前

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

6小時前

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

15小時前

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

18小時前

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

直擊／袁惟仁告別式遺照曝光！ 兒女哀戚現身「林俊傑、劉若英也來了」

4小時前

熱門影音

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【贏韓國全靠牠加持(誤)】薩摩耶精準預測台韓戰贏家！霸氣態度帥到爆XD

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

蔡依林深圳開唱「罕見笑場」內幕曝！一度唱不下去 現場畫面全被拍

36分鐘前0

7-11聯名周子瑜推「10款台韓美食、主題杯」　限量周邊免費換

49分鐘前21

Jennie遭私生飯包圍逼簽名崩潰！　曬「比中指照」疑反擊

1小時前716

獨家／雪碧年前進廠大修「取肋骨」痛死 　一輩子進不了新加坡

1小時前10

袁惟仁頭七入夢！愛女委屈求「能不能別走」 真實反應讓她心痛：快負荷不了

1小時前21

藝人海產新家被闖空門　監視器畫面拍到「管理員拿磁扣進屋」

1小時前0

盧學叡應酬喝到出事！「盜汗痛癱軟」吞藥也沒用 醫一看嘆：已糜爛

1小時前1

張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

1小時前23

「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式

2小時前20

張宇送別袁惟仁：自在地翱翔！ 霸氣承諾照顧家人「只要一通電話」

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3小時前144
  2. 「欸你這週要幹嘛」妹妹宣布懷孕！
    14小時前1817
  3. 直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁
    3小時前10
  4. 《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
    20小時前323
  5. 直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」終現身送最後一程
    3小時前45
  6. Energy唯一當過兵「苦主卻是他」
    6小時前104
  7. Ella瘦到見骨驚人畫面曝光！「真空滾胃」肋骨全炸出
    2小時前2211
  8. 「唯一星光歌手」現身送別袁惟仁！ 12年未見嘆：最後只能來告別式
    1小時前43
  9. 王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」
    6小時前81
  10. 《大學生》海產新家遭闖空門！
    15小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合