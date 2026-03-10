張宇送別袁惟仁：自在地翱翔！ 霸氣承諾照顧家人「只要一通電話」

▲袁惟仁告別式-張宇。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人袁惟仁上月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，告別式今（10日）在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，9點50分家祭後隨即公祭，身為好友的張宇一早就現身公祭，態度相較其他人相當釋然，張宇受訪時感性表示，今天看到現場播放的紀念影片，心裡有很多感觸，「應該是小胖老師在跟我們說點話吧。」他表示人生總會有說再見的一天，也希望袁惟仁能放心、自由自在地翱翔，「人世間的人會繼續聽他的歌、緬懷他。」

張宇也提到，袁惟仁的家人不用太過擔心，「孩子都長大了，如果家人有需要協助的地方，只要一通電話，我們都會想辦法，會幫他照顧得好。」

張宇當年主動發起的「小胖基金」，號召圈內朋友游鴻明、陳建寧、巫啟賢、王治平及歌迷共同籌措袁惟仁的醫療費用，這次喪葬費用也均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，問及袁惟仁生前曾有無表達感謝？張宇感慨與袁惟仁之間的情誼深厚，「跟小胖的交情不用多說什麼，一個眼神大家都懂，我們就是有這樣的默契。」

陳子鴻受訪時回憶：「以前一起唱過很多民歌，一起玩音樂、彈吉他、創作，彼此互相鼓勵。」談到袁惟仁離世，他坦言雖然不捨，但也沒有太突然，「他真的躺了好久，這樣離開也是一種解脫。」最後也不捨送上祝福：「希望他好走，下輩子再一起玩音樂吧。」