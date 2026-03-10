直擊／陸元琪來了！「離婚袁惟仁10年」開撕前婆家…終現身送最後一程

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，上個月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，他的告別式今（10日）在二殯舉行，他生前在圈內人緣極佳，許多圈內人都到場致意。而和他離婚10年的前妻陸元琪稍早也現身，這對昔日鴛鴦等於在袁惟仁人生最後一程路終於圓滿和解。

▲袁惟仁告別式。（圖／攝影中心攝）

陸元琪先前曾爆料遭禁止出席袁惟仁告別式，上週也未現身靈堂，兒子袁義坦言，媽媽一直都很關心這件事，也叮嚀他們要好好送袁惟仁一程，「但這個（指出席與否）好像不是我們晚輩可以決定，我們能做到的就是好好送爸爸。」也表示這件事不方便在這裡多說。至於告別式陸元琪是否會出席，袁融說讓媽媽自己決定，袁義也說：「我們沒有要限制她說不能來或者是怎麼樣的。」

陸元琪和袁惟仁家人感情不睦，日前在IG發文爆料：「我被對方家人對我的孩子說不希望我出席告別式，那反過來說我其實才是不能讓孩子出席告別式的人對嗎？」

▲▼陸元琪現身。（圖／記者周宸亘攝）

陸元琪更激動表示：「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼……」疑似開撕袁惟仁的家人。不過今天陸元琪的現身，顯然與前婆家達成共識，能來送前夫最後一程。