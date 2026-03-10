直擊／Ella才在西安開唱「緊急趕回台」！ 素顏現身送別袁惟仁

▲ELLA素顏現身袁惟仁告別式。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人袁惟仁上月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，告別式今（10日）在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，上午8點50分進行殯葬彌撒，9點50分家祭後隨即公祭，一早8點多袁惟仁一雙兒女袁義、袁融就一身黑到場幫忙打理，演藝圈好友陶晶瑩、李李仁、張宇、游鴻明、Ella、陳建寧、巫啓賢、孫盛希等人都陸續到場。

陶晶瑩過去在《超級星光大道》和袁惟仁一搭一唱，互動熱絡，今現身送別好友，神情哀傷、眼睛紅腫，而Ella昨晚還在西安演出，今也特地趕回台灣來送昔日前輩最後一程。

Ella陳嘉樺當時得知噩耗後情緒潰堤，更是當場淚流不止，淚崩表示：「再也無法見面了。」她哽咽表示小胖老師在自己心中一直佔有非常重要的位置，當年不僅買過他的專輯，也非常感謝他一路以來的照顧與提攜。

袁惟仁當年在上海跌倒腦溢血，張宇就發起的「小胖基金」，號召圈內朋友游鴻明、陳建寧、巫啟賢、王治平及歌迷共同籌措袁惟仁的醫療費用，這次喪葬費用也均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，足見眾星對他的深厚情誼與義氣。