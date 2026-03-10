敖犬搭機出包！驚動機務「狂挖20分鐘」尷尬道歉 老婆傻眼：超雷

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）與愛妻發發近日搭機飛往馬來西亞，原本以為會是一段順利的飛行，沒想到意外在座位上發生了「滑進去完全卡住」的驚險插曲，讓他焦急萬分之餘，還驚動了機務人員。

▲敖犬被老婆吐槽是「雷包」。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



[廣告]請繼續往下閱讀...

敖犬9日在社群網站發文時，一開頭就語出驚人地寫下：「今天在飛機上不小心滑進去了，完全卡住拿不出來。」這句引發遐想的搞笑字眼瞬間勾起粉絲的好奇心，不過他隨即解釋「我是說手機」。原來，他在搭機過程中，不小心讓手機滑落並深深卡在座位的縫隙之中，單憑他的力氣完全無法將其取出。

▲敖犬的手機不小心在他睡覺時掉到椅子側面。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



為了救出手機，敖犬最終只能仰賴專業的機組人員出動救援。因此，他非常感謝吉隆坡的機務人員熱心幫忙，這項救援任務耗費了大約20分鐘，才順利讓手機脫困。面對自己一時粗心大意引發的騷動，他也充滿歉意地說：「造成大家麻煩深感抱歉，我下次一定會把手機放好。」

▲敖犬對機務人員感到很抱歉。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



對於這個突發狀況，發發也傻眼了，事後無奈地吐槽敖犬「超雷」，並還原了自己當下的超荒謬視角，「我睡醒想說怎麼回事，大家都圍著你！」原來當時正在休息的她，一睜開眼就驚見一群機務人員包圍著老公的座位，讓她當場一頭霧水。不過，看到老公的手機最後平安脫困，她也鬆了一口氣直呼：「幸好有救回來！！」

▲敖犬在留言區透露，機務人員大約挖了20分鐘。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）