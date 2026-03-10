直擊／陶晶瑩哭紅眼送別袁惟仁！ 哽咽痛喊：他就很賴皮

▲袁惟仁告別式-陶晶瑩，李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人袁惟仁上月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，告別式今（10日）在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，上午8點50分進行殯葬彌撒，9點50分家祭後隨即公祭，一早8點多袁惟仁一雙兒女袁義、袁融就一身黑到場幫忙打理，演藝圈好友陶晶瑩、李李仁、張宇、游鴻明、Ella、陳建寧等人都陸續到場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼袁惟仁告別式-莫凡、游鴻明。（圖／記者周宸亘攝）

陶晶瑩過去在《超級星光大道》和袁惟仁一搭一唱，互動熱絡，今現身送別好友，神情哀傷、眼睛紅腫，陶晶瑩受訪時哽咽表示：「我代替小胖謝謝大家，他是一個很有才華的音樂人，也是很討厭又很可愛的朋友。」她希望好友能夠安息，「也希望他的家人可以過得很好。如果真的有來生，希望他好好照顧自己的身體，也好好照顧身邊的家人。」

她也回憶當年袁惟仁在上海倒下時，大家都相當震驚，「我們剛好也在上海，他的孩子飛過來，也是我老公在機場接他們的。」談到多年來好友們對袁惟仁的陪伴，陶晶瑩感慨表示：「都是我們給他溫暖，他就很賴皮。」最後她也向外界致意：「謝謝大家，謝謝你們。」並感謝袁惟仁留下許多動人的音樂作品