蕾菈捲大麻風波「瀕臨破產」
台灣英雄返國班機時間曝！
劉品言產後復工吐心聲
王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」

▲王思佳與Joe結婚近10年，夫妻倆話題不斷。（圖／翻攝自王思佳臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

王思佳與華裔美籍老公Joe在2016年結婚，Joe的神秘身分屢次掀起話題，甚至被爆出不是富二代，是司機或保鑣，當時Joe駁斥是因為簽保密協議才無法公開職業，王思佳也站出來為老公說話。不過近期王思佳與Joe的互動又引發網友關注，Joe的「神秘主義」似乎更上層樓，不願意在王思佳的社群網站露臉。

尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」

▲王思佳開心曬出全家福，老公卻留言要她別發自己的照片。（圖／翻攝自小紅書）

過年前王思佳全家到普吉島旅遊，王思佳曬出一家三口的合照，開心說：「小王美第一次來普吉島，期待接下來的每天的陽光沙灘！」看起來相當和樂融融，沒想到竟被網友發現Joe在底下用英文留言，表示：「別在你的社群網站發我的照片，這是給家人的，不是給你的粉絲。」讓網友看了一頭霧水。

尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」

▲Joe留言後王思佳的確沒再PO出老公正面，只有側臉照。（圖／翻攝自王思佳臉書）

雖然Joe的留言不久後就刪除，但後來王思佳的確沒有再PO出老公的正臉照，這樣的舉動也讓網友看不太懂，紛紛表示「他們兩個是不熟嗎」、「夫妻倆沒有其他溝通管道嗎」、「好尷尬啊」，雖然也有網友說不喜歡另一半隨便發自己的照片，不過會私底下溝通，不會這樣直接讓對方難堪。

尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」

▲網友對王思佳夫妻的相處模式相當好奇。（圖／翻攝自王思佳臉書）

尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」

▲Joe的職業曾被外界質疑，當時王思佳跳出來護夫。（圖／翻攝自王思佳臉書）

其實王思佳與老公一路走來風波不少，Joe被爆出不是外界以為的富商，曾當過某位董事長媽媽的司機，去年還在待業中，王思佳特別發文為老公說話，表示：「我從來沒想要嫁什麼豪門，也從沒自己口中說過我嫁了豪門。」強調自己嫁的是「好門」，找到一個懂得尊重自己的人，她也說事件爆發後，老公不但沒有怪罪她，反而還安慰她，讓她感動說經過一些磨難，才會知道什麼人能牽手走一輩子。

尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」

▲本刊曾獨家報導有網友在交友軟體滑到Joe，之後證實是被盜照片。（圖／翻攝自小紅書）

後來時報周刊CTWANT獨家報導，有網友爆料在交友軟體「Bumble」上滑到Joe，地點顯示在紐約，英語、華語皆通，好巧不巧當時Joe人正巧在紐約，還在限動打卡，掀起兩派說詞，有一派指責他結婚了還玩交友軟體，另一派則認為應該是被盜圖。對此王思佳透過經紀人表示：「感謝關心，已經詢問過先生，這個帳號並非他本人，是假帳號盜用他的公開圖片。網路交友詐騙多，請大家小心求證。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

李多慧

李多慧
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了
舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了

舒華站上大巨蛋哽咽！　見台下被坐滿：心被填滿了
昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛
楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother

楊烈混血愛女驚喜露面！　他錯把Daughter喊成Mother
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

