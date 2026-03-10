王思佳PO合照「慘遭尪公開潑冷水」！他：別發我的照片 全被截圖了

▲王思佳與Joe結婚近10年，夫妻倆話題不斷。（圖／翻攝自王思佳臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

王思佳與華裔美籍老公Joe在2016年結婚，Joe的神秘身分屢次掀起話題，甚至被爆出不是富二代，是司機或保鑣，當時Joe駁斥是因為簽保密協議才無法公開職業，王思佳也站出來為老公說話。不過近期王思佳與Joe的互動又引發網友關注，Joe的「神秘主義」似乎更上層樓，不願意在王思佳的社群網站露臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王思佳開心曬出全家福，老公卻留言要她別發自己的照片。（圖／翻攝自小紅書）



過年前王思佳全家到普吉島旅遊，王思佳曬出一家三口的合照，開心說：「小王美第一次來普吉島，期待接下來的每天的陽光沙灘！」看起來相當和樂融融，沒想到竟被網友發現Joe在底下用英文留言，表示：「別在你的社群網站發我的照片，這是給家人的，不是給你的粉絲。」讓網友看了一頭霧水。

▲Joe留言後王思佳的確沒再PO出老公正面，只有側臉照。（圖／翻攝自王思佳臉書）



雖然Joe的留言不久後就刪除，但後來王思佳的確沒有再PO出老公的正臉照，這樣的舉動也讓網友看不太懂，紛紛表示「他們兩個是不熟嗎」、「夫妻倆沒有其他溝通管道嗎」、「好尷尬啊」，雖然也有網友說不喜歡另一半隨便發自己的照片，不過會私底下溝通，不會這樣直接讓對方難堪。

▲網友對王思佳夫妻的相處模式相當好奇。（圖／翻攝自王思佳臉書）



▲Joe的職業曾被外界質疑，當時王思佳跳出來護夫。（圖／翻攝自王思佳臉書）



其實王思佳與老公一路走來風波不少，Joe被爆出不是外界以為的富商，曾當過某位董事長媽媽的司機，去年還在待業中，王思佳特別發文為老公說話，表示：「我從來沒想要嫁什麼豪門，也從沒自己口中說過我嫁了豪門。」強調自己嫁的是「好門」，找到一個懂得尊重自己的人，她也說事件爆發後，老公不但沒有怪罪她，反而還安慰她，讓她感動說經過一些磨難，才會知道什麼人能牽手走一輩子。

▲本刊曾獨家報導有網友在交友軟體滑到Joe，之後證實是被盜照片。（圖／翻攝自小紅書）



後來時報周刊CTWANT獨家報導，有網友爆料在交友軟體「Bumble」上滑到Joe，地點顯示在紐約，英語、華語皆通，好巧不巧當時Joe人正巧在紐約，還在限動打卡，掀起兩派說詞，有一派指責他結婚了還玩交友軟體，另一派則認為應該是被盜圖。對此王思佳透過經紀人表示：「感謝關心，已經詢問過先生，這個帳號並非他本人，是假帳號盜用他的公開圖片。網路交友詐騙多，請大家小心求證。」

延伸閱讀

▸ 尷尬留言2／錢帥君男友開庭偷看A片 安以軒因尪服刑淡出演藝圈

▸ 娛樂報報／何篤霖赴泰國過年 膝蓋不適坐輪椅下飛機

▸ 原始連結