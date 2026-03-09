「欸你這週要幹嘛」妹妹秀驗孕棒宣布當媽！　尪激動狂親閃爆

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」自2018年成立以來人氣持續攀升，主要成員由3姊弟Ariel、Shine及阿勳組成，其中，Shine在去年底宣布登記結婚，今（9）日更在IG發文公開懷孕的喜訊，消息一出，立刻喜獲一票留言祝福。

▲Shine去年結婚。（圖／翻攝自Instagram／shinemeimei）

透過Shine在IG發布的影片可見到，她手上拿著一支驗孕棒，難掩內心的激動，直接對著鏡頭秀出結果。當時在一旁的老吳，面對這突如其來的「大禮」瞬間愣住，因為第一時間看不太懂驗孕棒上的標示，連忙向愛妻確認：「這樣是有還是沒有？」面對老公滿臉的疑惑，Shine則是語氣肯定地給出了一個字：「有」，正式宣布兩人將迎來新生命的到來。

▲Shine懷孕。（圖／翻攝自Instagram／shinemeimei）

聽到Shine親口證實懷孕後，老吳不但當場激動大笑，甚至還一度不敢相信自己的耳朵。他一邊笑一邊瘋狂確認，直呼：「妳居然，講真的還假的啦？」真實呈現即將為人父的激動心情，接著更在鏡頭前對Shine又抱又親，畫面曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚外，同時也紛紛寫下祝福留言。