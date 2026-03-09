ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
頌樂夢幻合作告五人！　被「中文1字」擊潰：很油膩的感覺

▲Solar頌樂〈總有一顆屬於你的星球〉新歌發布會。（圖／記者李毓康攝）

▲Solar頌樂〈總有一顆屬於你的星球〉新歌發布會。（圖／記者李毓康攝）

記者翁子涵／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）昨（8日）上演史詩級台韓大戰，中華隊在10局延長賽首度擊敗韓國，讓全台球迷熱血沸騰，紛紛落下感動淚水，韓星頌樂今和告五人（9日）出席新單曲記者會時，坦言自己這次並沒有看比賽，被問到支持台灣還是韓國時還一度聽不懂問題，最後在工作人員護駕下沒有正面回應，反倒是一旁告五人主唱犬青笑說：「大家都是拚盡全力在舞台上，不管有沒有得分，都要為他們加油。」

▲▼頌樂邀請告五人合作新歌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼頌樂邀請告五人合作新歌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼告五人擔任嘉賓出席Solar頌樂〈總有一顆屬於你的星球〉新歌發布會。（圖／記者李毓康攝）

頌樂此次與告五人合唱新歌《總有一顆屬於你的星球》，犬青透露一開始知道合作對象是頌樂時相當驚喜，「兩組音樂風格其實不太一樣，但反而是一個很好的融合。」她也笑說原本知道頌樂中文很好，但沒想到好到讓她壓力變大，「有時候會覺得我中文好像沒有她好。」

犬青透露錄音時「總有一顆」這幾個字讓頌樂相當苦惱，「她一直覺得『總』很難發音。」頌樂則笑說韓文裡沒有這樣的音，「我覺得這個字有一點油膩的感覺，因為韓文比較清淡，所以一直抓不到那個感覺。」雖然過程中一度沮喪，但最終仍順利完成錄製。

頌樂也分享第一次聽到告五人的歌時就被吸引，「我在YouTube看到他們的演唱會表演，音樂能量非常厲害，歌詞也很有魅力，所以很想合作。」不過她也笑虧告五人：「只是他們的歌名都很長，第一次聽的時候想說，這是什麼名字？」犬青聽完立刻打趣回應：「這次歌名也沒有要短一點。」

犬青也表示拍攝MV時頌樂還親手寫卡片送給他們，而且寫的都是難度很高的中文字，「像是『覺得』的『覺』她都寫得很好，而且每個人收到的內容都不一樣。」她也大讚頌樂個性可愛又親切，「字也很漂亮，很用心，我們私下有很多東西可以聊。」至於未來是否推出韓文版歌曲？雲安也鬆口：「之前有討論過，如果請頌樂寫韓文詞會更好。」
 

