皮克斯《狸想世界》全球首週票房冠軍　創9年來原創動畫最佳開片紀錄

記者葉文正／台北報導

皮克斯全新原創動畫電影《狸想世界》於全球上映首週末即傳出捷報，預估全球票房達 8,800萬美元，其中北美市場 4,600萬美元、海外市場 4,200萬美元。此成績也成為自2017年動畫電影《可可夜總會》以來，全球原創動畫電影的最佳開片表現。據統計，在《可可夜總會》與《狸想世界》之間約有 19部原創動畫電影推出，但《狸想世界》成功以亮眼票房脫穎而出。

▲在北美市場，《狸想世界》首週末以 4,600萬美元票房登上冠軍。（圖／迪士尼提供）



電影上映後獲得影評與觀眾雙重好評，在影評網站 Rotten Tomatoes 上取得 94%新鮮度 的影評人評分，觀眾驗證評分亦達 94%，成為皮克斯作品中僅有 五部達到或超過94%評分 的電影之一。此外，市場調查機構PostTrak也給予本片 滿分5星 的觀眾滿意度。

▲《狸想世界》首週末票房超越《可可夜總會》 。（圖／迪士尼提供）



在北美市場，《狸想世界》首週末以 4,600萬美元票房登上冠軍，刷新自《可可夜總會》以來原創動畫在北美市場的最佳開片紀錄。觀眾調查機構 CinemaScore 亦給予本片 「A」評價，國際市場方面，《狸想世界》首週末累計 4,200萬美元，並在 法國、德國、義大利、西班牙、英國、韓國、巴西與墨西哥 等主要市場成為 MPA電影票房冠軍。目前日本、澳洲與台灣等市場仍未上映，預計將進一步推升全球票房。



台灣方面，《狸想世界》將於本周三 3月11日至3月15日推出口碑搶先場，並於 3月18日全台正式上映。延續皮克斯一貫溫暖幽默又充滿想像力的原創故事，《狸想世界》將帶領觀眾展開一場前所未見的奇幻冒險，勢必成為今年春季最受矚目的動畫電影之一。