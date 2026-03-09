《大學生》海產新家遭闖空門！　氣炸報警：我花管理費在養賊嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人海產（劉威廷）以節目《大學生了沒》打開知名度，平時會透過社群記錄生活的他，今（9）日在IG上傳一支短片，透露自己位於台中的新家竟遭人潛入，為此他氣炸保警，同時也直言：「我每個月花3千管理費，我在養一群賊嗎？」

▲海產家遭闖空門。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）



海產透露，為了安全，他在今年1月中特別請廠商更換安全係數極高的智能防盜鎖，並在3月6日晚間才剛開通手機APP的即時連線通知功能。令他驚訝的是，當天晚間10點37分他才剛離開住處，隔天（7）日凌晨2點，APP竟跳出有人拿著編號03的門禁卡開門入內的通知，且對方在屋內逗留長達3分鐘之久才離開。

事發當下，海產第一時間就立刻聯繫社區的物業公司尋求協助，沒想到對方竟向他表示：「沒有啊，我去你家按電鈴，沒有人在啊。」這段話讓海產氣炸，「我想請問你我家如果遭小偷，他會開門跟你說我在嗎？」為了避免誤會，他事後甚至親自南下台中，並以一鏡到底的錄影方式蒐證。

▲海產。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

經查證後，海產痛批物業公司根本是監守自盜，「我每個月花3千管理費，我在養一群賊嗎？」他預告，後續還會公開對方從否認到承認的經過，並加碼爆料，自己不但被對方戲謔是APP出問題，甚至還調侃，叫他乾脆去燒香拜拜，「所以我家櫃檯以後就放神明就好了吧，還需要你們嗎？我已經報警做筆錄完成了。」