男星驚現茶餐廳賣魚蛋！　穿制服工作畫面曝光

▲韋禮安推出跨世紀戀曲系列三小EP第二彈《LOVE WEI BACK Vol.2》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

韋禮安推出跨世紀戀曲系列三小EP第二彈《LOVE WEI BACK Vol.2》，影像再次與破億票房導演殷振豪合作，邀請到去年金馬獎最佳男主角入圍的演技男神柯煒林和金馬獎最佳新演員馬士媛加入，與韋禮安共譜一段《旺角戀曲》音樂短詩影集，韋禮安在影集中親自上陣演出，化身賣魚蛋小哥「安仔」，成為男女主角感情的催化劑。而韋禮安在現場穿上香港茶餐廳的白色服務生制服，戴上鴨舌帽，樸素登場，讓團隊驚呼：「怎麼這麼像茶餐廳小哥。」他開心笑說：「我有融入角色中。」

▲▼韋禮安邀請柯煒林、馬士媛助陣演出。（圖／索尼音樂提供）







韋禮安和柯煒林、馬士媛一起在香港旺角和澳門拍攝，雖然初次見面但相處十分愉快，三人都快速進入拍攝情境中，「地頭蛇」柯煒林向韋禮安推薦旺角在地飲料，韋禮安一喝驚豔說：「很像豆漿、好喝！」由於主要的戲份在柯煒林和馬士媛身上，韋禮安在其他場景拍攝對嘴演唱畫面，當他收工時，得知兩位主角還要回飯店繼續拍攝，關心問：「我們等下要不要去探班一下呢？」搞笑表示可以買菠蘿油在一旁邊吃邊「看戲」。

沒想到原本興致勃勃的他一回到飯店，因為一大清早的飛行加上一整天十分緊湊的拍攝行程，完全抵擋不了睡意來襲，直接倒頭昏睡，無緣探班。而在結束拍攝後，韋禮安請所有演員和工作團隊享用香港美食，表達他的謝意，十分有心。

