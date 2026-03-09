ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」
唐綺陽本週運勢／金牛感情面臨抉擇
S媽冒風雨赴金寶山看大S！
陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

記者王靖淳／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）正在東京巨蛋火熱開打，除了選手們的表現備受球迷矚目之外，場外的一舉一動同樣吸睛。其中，陳晨威的老婆啾啾（Julia）就在Threads發文，透露老公在賽後找她的模樣被球迷拍下，讓她忍不住直呼：「給他一個大愛心。」

啾啾在文中坦言，看完這場台韓大戰後，內心真的覺得很感動、很開心。除了分享贏球喜悅，啾啾也隨文附上一段影片，並還原影片中的甜蜜瞬間。她透露，當時比賽剛順利落幕，球員敬禮完走回休息室，正當大家還沉浸在勝利喜悅之中時，她發現準備退場的老公，竟在茫茫人海中四處張望，心心念念地在尋找她。

面對陳晨威這份將自己放在心上的專屬溫柔，啾啾也開心地在觀眾席上「給他一個大愛心。」最後，她不忘放閃，透露老公平時雖然酷酷的，但是只要在面對自己時笑起來很可愛，字裡行間洋溢著滿滿的幸福感。此外，啾啾也在文末表達感激之情，直呼要「謝謝可愛的球迷拍到傳給我」，讓她得以收藏這個充滿愛意的瞬間。

