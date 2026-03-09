74歲天后快閃台北街頭！　身旁「超帥小編」身份曝光掀暴動

▲比莉前進東西區進行戶外快閃。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

比莉睽違四年推出〈阿福羅火山〉，掀起全民復古搖擺舞曲風潮，繼之前征戰信義區知名夜店，上週五比莉再戰台北東區同志友善的特色酒吧，店家特別舉辦「比莉之夜」，邀請有女明星鬆弛劑之稱的「那那大師」助陣，現場除了有人氣皇后「跩姬寶貝」、「飛利冰」、「RICO」演繹比莉各時期金曲，各方歌唱高手更爭相演唱比莉代表作，最後比莉更帶動大家齊跳〈阿福羅火山〉，滿溢的熱情與能量燃炸現場。

▲▼比莉掀起全民復古搖擺舞曲風潮。（圖／環球音樂提供）





比莉趁著昨天38婦女節的週日下午，前進東西區進行戶外快閃，出發前比莉表示：「今天要去快閃，我覺得一定滿好玩的，因為現場有很多出來逛街的人，我真的很希望大家跟著唱跳，因為這樣很開心，我們去快閃的目的，就是要讓大家同樂！」



只見聚集的群眾跟著大聲唱跳、猛錄影拍照，還有人因為跟比莉握了手、擊到掌，邊跳邊興奮地直呼：「謝謝比莉姐圓夢，好開心！」最後比莉和現場群眾大合照，齊聲高喊：「阿福羅Volcano！」為當天的快閃活動畫下最炸句點；而眼尖的民眾發現了周湯豪的身影，看到包緊緊的Nick 還是一眼就認出來，也看到身為比莉社群小編的他（尼編），認真的幫媽媽記錄著一切。

