H級雙球全看光！　木南美美被要求「做1動作」羞爆了

▲ 木南美美擁有H級豪乳。（圖／萬德佛提供）



記者翁子涵／台北報導

擁有H級豪乳的「甜萌治癒系尤物」木南美美，即將於4月18、19日在台舉辦首次海外專場粉絲見面會《木南美美Color Party》，獻出人生中的第一次，木南美美既緊張又期待，等不及想看到海外支持她的粉絲們，已經努力學習中文，希望屆時加上肢體語言，能和台灣的粉絲有很多互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 木南美美將來台舉辦見面會。（圖／萬德佛提供）



木南美美透露，她最緊張的是粉絲見面會中的遊戲環節，還有要挑戰卡拉OK，「我會一邊努力表現好，一邊好好享受活動。」她對台灣粉絲的熱情印象深刻，特地許願要在見面會上和大家多多握手，「也想一起拍很多合照。」

先前木南美美曾來台參加TSE台灣寫真博覽會，當時是她第一次在台灣粉絲面前走伸展台，緊張又開心的心情令她至今難忘。木南美美在活動後和Maitei成為朋友，還圈到一大票粉絲。木南美美笑說，自己的魅力應該是「粉絲服務很好」，因為她的口號是「大家的老婆」，「所以我都用對待真正老公一樣的方式來對待粉絲」。

木南美美平時熱衷於上健身房走路運動，再到三溫暖護膚，因此身材優勢傲人，不只皮膚滑嫩白皙，胸部和臀部都很有份量。加上大家時常稱讚她的聲音療癒又可愛，讓木南美美從內到外散發十足自信。因為形象性感，木南美美印象最深的拍攝經驗，就是被要求「做舔棒棒糖的動作」，讓她直呼害羞。這樣的她私底下喜歡外表像狗狗一樣的男生，期待對方能夠珍惜她、對她溫柔。