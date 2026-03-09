蕾菈捲大麻風波慘賠百萬！爆2年0收入「瀕臨破產」　房貸繳不出求助借錢

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蕾菈2023年捲入大麻風波，形象與事業一度受到重創。她近日錄製薔薔Podcast節目《薔栗膠》時坦言，事件爆發後不僅工作幾乎停擺，還因合作案中止賠償廠商超過100萬元，之後更長達近兩年沒有穩定收入，生活壓力逼近崩潰邊緣，所幸身邊好友出手相助。

▲蕾菈談捲入風波後代價 。（圖／資料照／記者李毓康攝）

蕾菈透露，當時部分合作廠商其實沒有要求額外賠償，只希望她退回已經拿到的合作費用，「那時候真的很感恩，也很謝謝那些廠商對我很仁慈。」但真正的壓力其實來自後續生活開銷。她表示自己完全依靠網路創作維生，在事件發生後工作幾乎停擺，接近兩年沒有任何收入來源。

她坦言，當時經濟壓力非常沉重，因為剛買房，每個月都要負擔房貸，加上孩子的學費以及家庭成員的保險費，支出壓得她喘不過氣。蕾菈回憶，去年3月時甚至一度瀕臨破產，「我身上除了那間房子以外，現金不到20萬，但房子還有2000多萬的貸款沒有繳完，連本金都繳不起。」

▲蕾菈曾瀕臨破產 。（圖／資料照／記者李毓康攝）

面對困境，她曾向身邊好姐妹求助借錢，所幸姐妹們二話不說伸出援手，之後接到工作案子，她也第一時間把借款還清。經歷事業低潮後，蕾菈也開始重新規劃未來方向，除了持續經營創作內容外，也嘗試創業，打造屬於自己的工作與事業版圖。

