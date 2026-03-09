安芝儇「整件泳裝都是洞」前後左右全露！轉過身⋯背後只剩一條線

記者潘慧中／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇外貌甜美，有「最強外掛」的封號。私下不時與粉絲分享生活的她，近日突然在社群網站上傳一系列泳裝照，好身材全在鏡頭前一覽無遺，至今已吸引4.3萬人按讚！

▲安芝儇分享泳裝辣照。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



照片中，可以看到安芝儇身穿一件黑色的針織鏤空泳裝。這件戰袍的上半身採用了深V的綁帶設計，完美襯托出她傲人上圍。在陽光的照射下，讓她渾身散發出性感魅力。

▲安芝儇的泳裝整件都是洞。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



當視線拉遠時，更能看出這件泳裝的獨特剪裁與安芝儇的窈窕曲線。腰部兩側採用了大面積的挖空設計，大方展露了她的平坦小腹與水蛇腰。當她將雙手舉起放在腦後擺拍時，更將婀娜多姿的身材線條展露無遺。

▲安芝儇秀出好身材。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



除了上半身的火辣設計，這套泳裝的下半身更是充滿動態美感。泳衣下襬拼接了長長的黑色流蘇，當安芝儇在沙灘漫步時，流蘇不斷隨海風飄逸，讓底下的高衩剪裁與一雙修長美腿若隱若現。而在她轉身回眸一笑的照片中，更展露了大片美背，背後僅靠一條綁帶固定，性感指數破表！