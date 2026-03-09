比男神還搶戲！《功夫》辦「影鳥見面會」　神祕鵰兄現身引暴動

記者黃庠棻／台北報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，現正全台熱映中。

《功夫》上映後，憑藉熱血動作場面與動人情感劇情引發觀眾熱烈討論，片中各具特色的配角更意外掀起人氣旋風。其中，戴立忍與劉冠廷身旁存在感十足的「鵰兄」，更成為影迷熱議焦點。許多觀眾看完片後紛紛在網路上敲碗留言，希望有機會能與這位超搶戲的角色近距離見面。

面對粉絲熱情呼喚，《功夫》團隊寵粉無極限，火速規劃了「影鳥見面會」，消息一曝光迅速引發熱烈關注。7日活動當天，《功夫》導演九把刀率領主要演員柯震東、朱軒洋，以及人氣焦點「鵰兄」一同現身戲院，意外巧遇劉冠廷也加入合影隊伍，吸引大批粉絲到場朝聖。

導演九把刀也笑說，當初看到網友留言時原本以為只是玩笑「沒想到大家真的這麼想見鵰兄，我們乾脆就把這個願望實現！」他也表示，希望透過這樣有趣又真誠的方式回應觀眾的支持，讓喜歡《功夫》的影迷能留下更難忘的觀影回憶。

《功夫》也釋出最新幕後花絮特效篇，揭開電影中令人驚嘆的視覺效果製作過程。特效總監嚴振欽親自解密，透露全片最困難的一場戲，是一段以全CG打造、一鏡到底呈現的輕功動作場面，柯震東與朱軒洋在城市街景高速跳躍，不僅動作流暢，整體畫面也充滿細節與真實感。

嚴振欽表示，這場戲困難之處在於台灣城市街景結構繁複，招牌、電線與建築層次眾多，再加上角色服裝與造型細節豐富，每個鏡頭都需要經過大量計算與反覆調整，才能讓畫面看起來自然可信。

花絮中，柯震東也分享拍攝這場戲的辛苦過程，為了模擬高速移動與輕功飛躍的感覺，他與朱軒洋必須在棚內一台巨大跑步機上完成拍攝，不僅要在高速運轉下維持穩定姿勢，還得同步完成複雜的肢體動作。柯震東笑說「真的非常累，完全是在考驗核心肌群！」

從演員全力挑戰體能極限，到特效團隊對每一個畫面的精雕細琢，屬於台灣的奇幻動作電影《功夫》凝聚大量創意與技術心血，而來自觀眾的迴響與肯定，更是團隊持續突破、堅持創作的重要動力。