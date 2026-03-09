羅大佑攜手交響樂團氣勢開唱！　4月再登紐約成「台灣第一人」

▲羅大佑於台中舉辦《四季戀紅交響宴音樂會》。（圖／大右音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

羅大佑攜手「春龍交響樂團」16 位中西方原聲樂器演奏家，上週末於台中舉辦《四季戀紅交響宴音樂會》，觀眾的投入讓羅大佑心情大好，一開場便忍不住與台下分享：「很開心來到台中，這裡我待了七年，當年念醫學院非常辛苦，常常擔心會延畢，對台中的記憶刻骨銘心。今天要給大家一場畢生難忘的演唱會！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅大佑攜手春龍交響樂團演出。（圖／大右音樂提供）

在第三樂章「世界的音樂」開始前，羅大佑表示近年期望能增加純演奏曲在音樂會的比重，用音樂最純粹的本質打動人心，首先登場的〈船歌〉由合唱團主唱，羅大佑演奏鋼琴，旋律宛如壯闊山水畫般展開，接著演出由黃霑包辦詞曲、羅大佑製作的〈滄海一聲笑〉，交織長笛、揚琴、笙等中西樂器，羅大佑幽默分享當年與黃霑合作的往事，他透露自己因欣賞黃霑的才華，主動鼓勵對方來台灣出唱片，甚至霸氣保證：「台灣樂迷很重視旋律，一定會賣。就算不成功，我也先給你七萬張銷售酬勞！」最終專輯大賣30萬張，印證了羅大佑的精準判斷。

他接著演出〈閃亮的日子〉、〈滾滾紅塵〉、〈追夢人〉、〈妳的樣子〉，帶領跨越時空的影像記憶，演唱會尾聲激昂奔放的〈皇后大道東〉再度推高現場氛圍，羅大佑感動的高喊：「我會一直寫歌到不能寫為止！」最後在充滿正能量的〈明天會更好〉大合唱中，樂迷高舉雙手左右搖擺，氣氛達到最高點，兩日演出分別以〈野百合也有春天〉、〈戀曲1990〉兩首安可曲作結。

今年邁入 72 歲的羅大佑持續突破框架，通過世界知名音樂殿堂「紐約卡內基音樂廳」的審核後，四月份世界巡演將於「卡內基音樂廳」登台，為首位登上紐約卡內基音樂廳舉辦專場的華語流行音樂人，近期羅大佑天天練習鋼琴超過 8 小時，期待把音樂療癒人心的純粹感動帶到世界各國。

