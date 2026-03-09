飛美搭地鐵「一個失誤」袁艾菲崩潰！煎熬心聲全說了：好想回台北

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲不時會和粉絲分享生活點滴，沒想到，她近日和老公一起去美國時，意外經歷了一場街頭驚魂記！原本只是想踏上回家的路，卻因為一個不小心的失誤，讓她自己深陷於恐懼之中，「全身上下的毛細孔都一直在尖叫！」

▲袁艾菲在美國意外經歷了一場街頭驚魂記。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



袁艾菲9日在Instagram限時動態還原了這段驚險過程。她透露，當時與老公原本只是想回家，卻誤入了名為「Queensbridge Houses」的站。一走出站，映入眼簾的景象讓她當場嚇壞，「一出站一路上都很可怕！滿滿的垃圾跟玻璃碎片，跟一坨一坨恐怖的人，我們硬著頭皮狂走。」

▲袁艾菲和老公最近一起去美國。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



當袁艾菲夫婦走到稍微暗處時，發現前方又有一群人，大人小孩都有，「看起來超級不安全」，讓她恐懼到全身上下的毛細孔都在尖叫。更可怕的是，那群人竟然還對著她和老公大喊：「hey yo~~~~~!」這突如其來的舉動讓她更崩潰了，「拜託不要鬧！不要關注我們！可以當我們透明人嗎！求你們了！」

面對那群人的呼喊，袁艾菲夫婦立刻左轉離開現場。這時，老公冷靜地提醒她：「妳冷靜！不要看起來很慌張！」。不過，早就成了驚弓之鳥的她無奈表示自己真的辦不到，「腿就自己嚇爛狂動」，完全無法控制內心的極度慌亂。

▲袁艾菲崩潰直呼好想回台北。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）



歷劫歸來後，袁艾菲在限時動態附上一張充滿黑暗氛圍的街景示意圖，她表示這張圖的還原度高達90%，並強調現場的垃圾跟玻璃碎片其實更多，讓她心有餘悸地說：「我覺得我今晚會做惡夢」。她感嘆，這種充滿不安的環境對高敏人來說，實在太煎熬了，「好想回台北！如果有什麼快步比賽辦在這裡！我一定勇奪第一名！」