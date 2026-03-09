蕾菈離婚後憂鬱症復發！痛揭創傷「曾兩度輕生」　求助諮商：不配得到愛

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蕾菈去年9月無預警宣布，與第二任丈夫DJ湯宇結束三年婚姻，消息一出震撼外界。她日前錄製薔薔Podcast節目《薔栗膠》，坦言不願多談離婚主因，認為兩人之間的事情不需要讓旁人說三道四，「感情沒有對錯，可能我們太年輕，我對愛太嚮往。」也透露在第二次離婚後經歷了巨大的低潮。

▲蕾菈罕見談離婚風波。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈罕見揭開心中瘡疤，表示離婚後憂鬱症復發，一度輕生兩次，「我去心理諮商，醫生跟我說，我受到很嚴重的家庭關係影響，我跟任何人在一起，我都覺得不配得到愛，所以我會不斷證明自己，我就會付出過多，我又是控制欲強、極度沒有安全感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕾菈。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla何蕾伊菈）

蕾菈坦言離婚過程溝通了一年，主動向湯宇提了3次，希望給予彼此改變的空間，最終努力無法得到共識，雙方在拉扯中經歷不少磨合，「那段時間我心理太糟糕，我會一直反省，我是不是那個不對的人，跟心理諮商師聊過後，我就決定回歸到自己身上。當我們簽下離婚協議書的那刻，他就再也沒有挽回過我，我們真的在很想愛的情況下做了分開的動作，做出這個決定心裡也很痛苦。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995