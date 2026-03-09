敖犬辣妻出國「竟然犯這種低級錯誤」！崩潰失眠一整晚 真實原因曝

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）與愛妻發發感情甜蜜，常在社群網站分享生活日常。近日，小倆口起了個大早帶著行李，滿懷期待地準備搭機出國，未料原本愜意的行程，老婆卻在上機後發現自己犯了一個「低級錯誤」，心情頓時崩潰！

▲發發自嘲「犯低級錯誤」。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



從Instagram限時動態中，可以看到敖犬、發發為了這趟行程很早就起床，他戴著黑色毛帽、穿著灰色連帽上衣；老婆則戴著淺藍色鴨舌帽，身穿淺藍色襯衫與休閒長褲，兩人都戴著口罩，在電梯內對著鏡子自拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲發發和敖犬一早就出發去搭機。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



然而，當場景轉換到飛機座艙內，氣氛卻瞬間大轉變。敖犬拍下發發坐在座位上、手裡拿著水杯的模樣，還刻意給老婆加上眼睛極度放大的誇張濾鏡來表達無奈，「這人隱形眼鏡忘記放進行李，崩潰了一整晚沒睡！」

▲敖犬和發發感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



原來讓發發崩潰的真相，是她忘了帶隱形眼鏡，也因為這個突如其來的狀況，讓她懊惱不已，「竟然犯了這種低級錯誤！近視700度沒眼鏡就是瞎！」