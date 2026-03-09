陸劇《逐玉》遭檢舉收視造假！「沒看APP竟有播放紀錄」網投訴廣電

記者陳芊秀／綜合報導

大陸古裝偶像劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，自3月6日開播後大開紅盤，然而在當地的收視數據頻頻引發質疑，有網友發現僅看劇一秒就被算一集播放量，批評數據造假，陸網瘋傳截圖稱有網友已經向相關單位檢舉。

▲陸劇《逐玉》開播收視開紅盤，卻遭質疑數據造假。（圖／翻攝自微博）

《逐玉》描述殺豬女孩意外拯救落難侯爺，兩人先婚後愛的故事，開播前也是2026年備受期待的劇集。該劇在大陸兩家串流平台開播，在「騰訊視頻」站內熱度突破29000，在愛奇藝破9500，已經接近「爆劇」等級的程度。同時數據調查公司「雲合數據」指出，《逐玉》3月7日的收視市占率已經突破31.4%，是2026年首部熱播榜市占率突破30%的劇集。

▲《逐玉》在大陸串流平台的站內熱度不斷刷新高。（圖／翻攝自微博）

▲據雲合數據，《逐玉》開播第二天收視市佔率達31.4%。（圖／翻攝自微博）

然而質疑數據的網友持續發聲。有網友曬出APP截圖，聲稱《逐玉》劇集只有看幾秒，但是觀看紀錄顯示已看完全集。有人稱朋友沒有打開APP看劇，但是一看APP卻出現《逐玉》的播放紀錄。還有網友批評，《逐玉》網播數據相當高，但是沒有出圈梗。

▲網友留言質疑《逐玉》收視異常，更有人聲稱朋友沒看劇，打開APP卻出現播放紀錄。（圖／翻攝自微博）

質疑聲浪從開播隔天就開始延燒，娛樂博主9日貼出截圖，並發文稱「鬧大了，因為數據被質疑，紅薯和豆瓣網友開始舉報（檢舉）了」。截圖是一則投訴信，投訴對象是電視劇《逐玉》，內容提及劇集製造播放量虛高、熱度暴漲的假象，營造「爆款」氛圍，誤導用戶點擊觀看，嚴重干擾了市場秩序，因此要求廣電總局介入調查。目前相關話題更衝上微博文娛熱搜第一。

▲娛樂博主PO截圖，指有網友向投訴廣電總局調查。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》被檢舉衝上熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

另一方面，《逐玉》在海外收視成績相當好。該劇在Netflix上架且同步更新，根據「Flixpatrol」的紀錄，該劇開播第3天，除了在台灣、香港、泰國登上日榜排行第一，更罕見衝進菲律賓、南韓的熱門前10名。

▲《逐玉》在Netflix的排行成績相當好。（圖／翻攝自Flixpatrol）

