梅東生脫口秀狂開地獄梗！　吐槽澎澎：把廖峻打到不敢出來

▲梅東生、澎澎搭擋演出脫口秀。（圖／劍湖山世界提供）



記者翁子涵／台北報導

《耐斯歌廳秀》自3月8日起，連續3個月，每月一場，在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，週日首場演出特別邀請黃西田、王彩樺、澎澎、王中平、劉美玲、許仁杰、賈斯汀、電音三太子以及主持人胡鴻達、梅東生等，齊聚開唱，讓暌違已久的歌廳秀再度重現，帶領大家重返金碧輝煌，笑聲不斷的黃金年代。

▲▼黃西田、王彩樺、王中平接力唱跳。（圖／劍湖山世界提供）



民視戲劇男神，出自星光班的許仁杰率先登場，熱唱國台語金曲「家後」、「我只在乎你」等，更直奔台下與婆媽們開心互動，而三立戲劇封號「國民媽媽」的劉美玲接棒演唱台語金曲「熱情的曼波」、「想厝的人」，來自美國的賈斯汀熱唱台語經典「媽媽請妳也保重」、「愛拚才會贏」，字正腔圓的台語，唱腔台味十足，讓台下粉絲超驚艷。



而脫口秀單元，澎澎與新歡梅東生有趣互槓，梅東生虧澎澎出場招式用了30年，澎澎直說台下的熱烈掌聲，就是給她最讚的肯定，梅東生還吐槽澎澎背影只有18歲，但正面卻是81歲，更吐槽：「廖峻都被你打到都不敢出來了。」澎澎急忙解釋他是中風在家休養，梅東生則說他是型男，澎澎回：「什麼型男？」梅東生則妙回：「是行動困難，簡稱型男啦。」現場笑聲如雷。



王中平難得唱跳出場，一曲22年舊作「看破」，近日被網友翻唱電音版爆紅，王中平豁出去的熱唱，為現場再掀高潮，「回鄉的我」、「空笑夢」展現歌王實力，宏亮的歌聲震撼全場，台下婆媽粉絲感動得頻頻拭淚，而台灣濱崎步王彩樺頂著埃及豔后髮型，一襲金縷勁裝與電音三太子氣勢登場演唱「保庇」、電音版「針線情」，更首度在舞台上變裝，退去外套、褲子，以性感的金色亮片短裙秀美腿，嗨唱國語經典「熱線你和我」，帶動現場大合唱。



壓軸登場的則是不老歌王黃西田，一系列的成名曲「英雄」、「田庄兄哥」、「愛某不驚艱苦」等，現場的婆媽粉絲超嗨，首首跟著熱唱。

