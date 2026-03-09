ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
才升格新婚人妻！　學霸歌手自爆失戀「崩潰大哭」

▲▼蔡佩軒推出新歌《我失戀了！》。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲蔡佩軒推出新歌《我失戀了！》。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

「學霸歌手」蔡佩軒驚喜宣布啟動全新音樂企劃，擁有醫藥學科文憑的她，今年將化身為「心靈藥劑師」，推出以《傷心藥房》為概念的系列作品，希望透過音樂為歌迷開出「療癒的藥單」，新歌《我失戀了！》發揮「對症下藥」的精神，在歌裡把療傷化為簡單的三步驟：第一、寫信給對方再全部燒毀；第二、把對方愛的長髮剪掉；第三、每天找兩位朋友據實以告：「我失戀了，快說下一個更好！」她希望大家能「按表操課」，一邊笑一邊把自己救回來。

▲▼蔡佩軒推出新歌盼大家儘早走出情傷。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡佩軒推出新歌盼大家儘早走出情傷。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲▼蔡佩軒推出新歌《我失戀了！》。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

有趣的是，歌詞中提到「剪掉長髮」，讓眼尖的網友發揮辦案精神，對比蔡佩軒過去確實曾剪去一頭長髮換上俏麗短髮，猜測當時應該正是她的失戀期；對此，蔡佩軒笑著回應：「大家都很聰明！」不過她也表示，自己現在已是幸福人妻，幽默化解人總要往前看，過往有時比較適合遺忘。

此外，蔡佩軒日前也在社群上發布與好姐妹李佳歡合唱〈白傷心了〉的影片，她感性透露，兩人合唱時讓她想起過去失戀時，李佳歡陪她度過大哭、喝醉的難熬時光，兩人唱完後開心擁抱，看得出來兩人情誼。

蔡佩軒想藉由新歌《我失戀了！》陪伴歌迷度過崩潰到重新站穩的每一天，她提醒大家：「失戀不丟臉，可以難過、大哭和生氣，但別忘了時間會幫助痊癒，且沒有人比你更懂照顧自己。」。她鼓勵正在經歷情傷的朋友們：「你失戀了，但這一切會過去，因為失戀會讓你離下一個幸福更近！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡佩軒

