東浪嘉年華卡司再曝光！　泰國大咖樂團、金曲樂團全來了

▲ 泰國樂團Slapkiss將到台東演出。（圖／三立提供）



記者翁子涵／台北報導

「東浪嘉年華」5月16、17日將再度在台東杉原灣開趴，重磅卡司除了已公布的ØZI、Karencici等人，主辦單位台東縣政府今（9日）再釋出新一波名單，除了台東常客麋先生、宇宙人、理想混蛋，還有首次造訪的泰國樂團Slapkiss，Slapkiss對台東的期待值爆表，Do說：「期待可以見到當地自然景觀跟觀眾。」Pin更說：「這是我們第一次到台東演出，希望會有下一次。」

▲▼ 宇宙人、麋先生將接力演出。（圖／三立提供）

宇宙人去年9月才到台東演出，他們說：「東浪嘉年華的表演場地是在美麗的海水浴場，台東的天空、海水有著獨特的藍，而我們有一首歌叫〈藍色的你〉，所以我們很興奮、期待在這麼chill的環境唱給特別熱情的台東朋友聽。」

麋先生每次得知要去台東表演都會特別開心：「在好山好水的風景旁演出，大家都非常放鬆，這是平常都市生活不太有的氛圍。」理想混蛋也認為台東壯麗的山岳、藍藍的天與海，以及暖呼呼的太陽讓觀眾超級熱情，雞丁說：「每次去台東表演，最期待的就是台上台下融為一體、非常chill的氛圍步調。」

台東美食不容錯過，理想混蛋大推原住民石板烤肉、海鮮跟水果；麋先生跟宇宙人都很想念著名的藍蜻蜓炸雞和馬告鹹豬肉、米苔目，以及甜甜又順口的小米酒；宇宙人說：「這次會過一夜，應該有機會可以再吃到，希望到時候小米酒不要一不小心喝太多。」就連Slapkiss都久聞小米酒大名，三位成員異口同聲想要試試看，Arm 說：「都已經來到台東了，想要嘗試每樣東西。」



