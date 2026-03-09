尪看到這幕腿軟！八點檔女星懷孕「挑戰魔王關卡」吐恐懼心聲：全程閉眼

記者潘慧中／綜合報導

李又汝2022年與交往13年的男友修哥結婚，事隔3年多，她1月證實懷孕，喜獲各界祝福。後來不時分享孕期點滴的她，她坦言懷孕的過程就像一場「闖關遊戲」，每個時期都會遇到不同難關，她近日便迎戰了一個「大魔王」級別的關卡，一度讓她恐懼到不敢上網查資料。

▲李又汝分享做羊膜穿刺的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）



原來李又汝剛突破的關卡，正是讓許多孕婦心生畏懼的羊膜穿刺。她表示，身邊同期的孕媽咪朋友，不是因為年紀還沒到，就是選擇了其他的抽血檢查，因此都沒人做過這項項目。由於內心實在太過恐懼，她事前完全不敢上網搜尋相關資訊，「直到當天，才親眼看見那根針有多～長，全程閉著眼睛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李又汝當下十分恐懼。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）



不過，實際經歷過後，李又汝意外發現過程其實「沒有想像中那麼痛」，反而是事後留下的傷口比較痛，「回家吃三天醫生開的安胎&抗發炎藥，發燒一天+拉肚子三天，就沒事了。」

▲李又汝結婚3年多懷孕了。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）



有趣的是，李又汝透露自己在抽完羊水、留在醫院休息等藥的空檔，才終於上網查了羊膜穿刺的針頭圖片，並拿給無法進入診間、只能在外面等候的老公看，「他看完後，摟著我的肩膀對我說：『老婆，你真的好棒喔！我光看到那根針腿都軟了。』」

老公的這番反應讓李又汝當下愣了一下，這才意識到「對耶⋯我怎麼這麼勇敢」。對此，她感性地說為了肚子裡的寶寶，好像也沒時間想太多，遇到難關就是只能勇敢面對，「各位孕媽咪，我們真的好棒喔！」